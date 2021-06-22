سياسة
2 دقيقة قراءة
حرس الكنيست يتسلّح خوفاً من سيناريو مشابه لـ"اقتحام الكابيتول" في واشنطن
تَزوَّد حرس الكنيست الإسرائيلي بوسائل لتفريق المظاهرات خوفاً من اقتحام المبنى على غرار أحداث الكابيتول بالولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي. وقال الكنيست إنّ حرسه يحسّن خدماته المهنية روتينياً "استعداداً للسيناريوهات المختلفة".
حرس الكنيست يتسلّح خوفاً من سيناريو مشابه لـ"اقتحام الكابيتول" في واشنطن
حرس الكنيست يتزوّد بوسائل دفاعية خوفاً من سيناريو مشابه لـ"اقتحام الكابيتول" / AFP
22 يونيو 2021

تزود حرس الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مؤخراً، بوسائل لتفريق المظاهرات خوفاً من اقتحام المبنى على غرار أحداث الكابيتول بالولايات المتحدة الأمريكية في يناير/كانون الثاني الماضي، حسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "هآرتس" الثلاثاء، إنّ المناقشات في إسرائيل حول ضرورة الاستعداد لحدث عنيف في الكنيست بدأت بعد اقتحام مبنى الكونغرس بالعاصمة واشنطن.

وحتى الآن لم يتلقَّ الكنيست أي تحذير بشأن حالة مماثلة في إسرائيل، حسب المصدر ذاته.

واشترى حرس الكنيست أسلحة وأدوات للتصدي لاقتحام المبنى بقيمة 300 ألف شيكل (نحو 92 ألف دولار)، بينها رصاص معدني مغلف بالمطاط وقنابل غاز وقنابل صوتية.

ودرّبت وحدة خاصة بالشرطة الإسرائيلية أفراد حرس الكنيست، ويتعلق السيناريو الذي تدربوا عليه باختراق دائرة التأمين حول مبنى الكنيست واقتحامه.

وحرس الكنيست هو المسؤول الوحيد عن "الحفاظ على الأمن والحفاظ على النظام" داخل المبنى، وفي الساحة التي تحيط به ومناطق أخرى في المنطقة المجاورة، ولا يُسمح للشرطة بالعمل هناك.

ويترأس الحرس "ضابط الكنيست"، الذي يحمل رتبة موازية لدرجة لواء شرطة، ويملك صلاحيات مماثلة لسلطات قائد منطقة، فيما يتوازى الحرّاس في ظروف عملهم وتوظيفهم مع ضباط الشرطة، حسب المصدر ذاته.

من جانبه قال الكنيست في تعليق على ما أوردته "هآرتس": "يعمل حرس الكنيست روتينياً لتحسين خدماته المهنية الكاملة وهو مستعد للسيناريوهات المختلفة بالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية ذات الصلة".

وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية، شهدت واشنطن في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب اقتحموا مبنى الكونغرس، أسفرت عن قتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة، واعتقال 52.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us