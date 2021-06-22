تزود حرس الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مؤخراً، بوسائل لتفريق المظاهرات خوفاً من اقتحام المبنى على غرار أحداث الكابيتول بالولايات المتحدة الأمريكية في يناير/كانون الثاني الماضي، حسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "هآرتس" الثلاثاء، إنّ المناقشات في إسرائيل حول ضرورة الاستعداد لحدث عنيف في الكنيست بدأت بعد اقتحام مبنى الكونغرس بالعاصمة واشنطن.

وحتى الآن لم يتلقَّ الكنيست أي تحذير بشأن حالة مماثلة في إسرائيل، حسب المصدر ذاته.

واشترى حرس الكنيست أسلحة وأدوات للتصدي لاقتحام المبنى بقيمة 300 ألف شيكل (نحو 92 ألف دولار)، بينها رصاص معدني مغلف بالمطاط وقنابل غاز وقنابل صوتية.

ودرّبت وحدة خاصة بالشرطة الإسرائيلية أفراد حرس الكنيست، ويتعلق السيناريو الذي تدربوا عليه باختراق دائرة التأمين حول مبنى الكنيست واقتحامه.

وحرس الكنيست هو المسؤول الوحيد عن "الحفاظ على الأمن والحفاظ على النظام" داخل المبنى، وفي الساحة التي تحيط به ومناطق أخرى في المنطقة المجاورة، ولا يُسمح للشرطة بالعمل هناك.

ويترأس الحرس "ضابط الكنيست"، الذي يحمل رتبة موازية لدرجة لواء شرطة، ويملك صلاحيات مماثلة لسلطات قائد منطقة، فيما يتوازى الحرّاس في ظروف عملهم وتوظيفهم مع ضباط الشرطة، حسب المصدر ذاته.

من جانبه قال الكنيست في تعليق على ما أوردته "هآرتس": "يعمل حرس الكنيست روتينياً لتحسين خدماته المهنية الكاملة وهو مستعد للسيناريوهات المختلفة بالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية ذات الصلة".

وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية، شهدت واشنطن في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب اقتحموا مبنى الكونغرس، أسفرت عن قتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة، واعتقال 52.