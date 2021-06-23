سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 23 يونيو/حزيران 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 23 يونيو/حزيران 2021
اللقاح طُوّر بالتعاون بين جامعة أرجاييس التركية ورئاسة المعاهد الصحية التركية / AA
23 يونيو 2021

أهم الأحداث:

أردوغان يكشف اسم اللقاح المحلي المضاد لفيروس كورونا، وجيش الاحتلال يوزع إخطارات بهدم 21 منزلاً في الضفة الغربية المحتلة.

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"توركوفاك".. تركيا تكشف اسم لقاح كورونا المحلي

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، عن اسم اللقاح المحلي المضاد لفيروس كورونا. [TRT عربي]

وقال أردوغان في كلمة عبر اتصال مرئي خلال انطلاق برنامج إعطاء الجرعة الأولى من المرحلة الثالثة للتجارب البشرية للقاح المحلي في أنقرة، إن اسم اللقاح المحلي هو "توركوفاك". [TRT عربي]

وأكد أن اللقاح طُوّر بالتعاون بين جامعة أرجاييس التركية ورئاسة المعاهد الصحية التركية، ويُعتبر الأكثر تقدماً حتى الآن بين مشاريع اللقاحات المحلية. [TRT عربي]

إخطارات إسرائيلية بهدم 21 منزلاً ومسجد في الضفة الغربية المحتلة

وزع جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، إخطارات بهدم 21 منزلاً ومسجد تحت الإنشاء شمالي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء في المنطقة "ج" بلا تراخيص. [TRT عربي]

وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال اقتحم بلدة روجيب شرقي نابلس (شمال)، ووزع إخطارات بالهدم لعدد من المنازل قيد الإنشاء، في منطقتي "خلة الضحاك" و"الصلاجات"، بالإضافة إلى إخطار بوقف بناء مسجد. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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