سياسة
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نيويورك تايمز: 4 من قتلة خاشقجي تلقوا تدريبات في الولايات المتحدة
أفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن 4 من فريق اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي تلقوا تدريبات شبه عسكرية في الولايات المتحدة قبلها بعام بموجب عقد أقرّته وزارة الخارجية الأمريكية.
نيويورك تايمز: 4 من قتلة خاشقجي تلقوا تدريبات في الولايات المتحدة
تقرير لنيويورك تايمز يقول إن 4 من قتلة خاشقجي تلقوا تدريبات شبه عسكرية في الولايات المتحدة قبل الجريمة بعام / AFP
23 يونيو 2021

قالت صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء، إن أربعة سعوديين شاركوا في أكتوبر/تشرين الأول 2018 في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي كان يكتب بصحيفة واشنطن بوست، تلقوا تدريبات شبه عسكرية في الولايات المتحدة قبلها بعام بموجب عقد أقرّته وزارة الخارجية الأمريكية.

وذكرت الصحيفة أن التدريب قدّمته شركة "تير 1 غروب" الأمنية (مقرها أركنسو) التي تملكها شركة الأسهم الخاصة "سيريبروس كابيتال مانجمت"، وأنه كان ذا طبيعة دفاعية وصُمم لحماية الزعماء السعوديين.

وردّاً على تقرير صحيفة نيويورك تايمز، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إنه بموجب القانون لا يمكن للوزارة أن تعلّق "على أي نشاط دفاعي مُرخّص يرد ذكره في تقارير إعلامية".

وأضاف أن السياسة الأمريكية تجاه السعودية "ستضع في أولويتها حكم القانون واحترام حقوق الإنسان".

ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، أكّد لويس بريمر المسؤول التنفيذي الكبير في شركة سيريبروس دور شركته في تدريب الأعضاء الأربعة في فريق قتل خاشقجي العام الماضي، ضمن أجوبة مكتوبة لأسئلة طرحها أعضاء في الكونغرس في إطار ترشيحه لوظيفة كبيرة في وزارة الدفاع الأمريكية في إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.

لكن المشرّعين لم يتلقوا الأجوبة قط لأن إدارة ترمب لم ترسلها للكونغرس في ما يبدو قبل سحب ترشيح بريمر، وفقاً للصحيفة التي قالت إن بريمر أمدها بالوثيقة.

ونقلت الصحيفة عن بريمر قوله إن الخارجية الأمريكية ووكالات حكومية أخرى مسؤولة عن التحقق من القوات الأجنبية التي تتدرب على أرض أمريكية.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، وهي العملية التي خلص تقرير لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) إلى أنها حصلت بموافقة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في ظل إصرار سعودي على نفي ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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