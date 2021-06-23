سياسة
3 دقيقة قراءة
أمير الكويت محذّراً المعارضة: راجعوا حساباتكم فنحن لا نقبل العبث بالنظام
أكد أمير الكويت نواف الأحمد الصباح أن بلاده وشعبها "خط أحمر"، محذراً المعارضة: "لا نسمح لأي كان أن يعبث بالنظام، راجعوا حساباتكم".
أمير الكويت محذّراً المعارضة: راجعوا حساباتكم فنحن لا نقبل العبث بالنظام
أمير الكويت: "حين يصل الأمر إلى درجة الإضرار بالكويت وأهلها فلهؤلاء وغيرهم نقول لهم راجعوا حساباتكم". / Reuters
23 يونيو 2021

قال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، الأربعاء: إن "الكويت وأهلها خط أحمر، لن نسمح بتجاوزه بأي حال من الأحوال"، مشدداً "لدينا من الإجراءات والخيارات ما يضع كل من يتجاوز عند حده".

جاء ذلك في حديث مقتضب هو الأول له منذ تسلمه الحكم سبتمبر/أيلول الماضي، رداً على سؤال لصحيفة "السياسة" الكويتية حول محاولة بعض النواب الخروج على نظام الدولة.

وأضاف الأمير: "نحن نراقب المشهد بكل دقة وروية، ونعطي الفرصة تلو الأخرى، لكن حين يصل الأمر إلى درجة الإضرار بالكويت وأهلها فلهؤلاء وغيرهم نقول لهم راجعوا حساباتكم".

وأكد الأمير إيمان بلاده بنظامها الديمقراطي والافتخار به، متابعاً: "ولن نسمح لأيٍّ كان أن يعبث بهذا النظام، فهو قائم على دستور واضح بمواده، ويرسم الحقوق والواجبات بكل وضوح من خلال سلطات تتعاون فيما بينها".

وأوضح: "وفي حال الاختلاف هناك محكمة دستورية مسؤولة عن تفسير المواد محلّ الخلاف، وعلى الجميع احترام أحكامها".

ولفت الأمير إلى أن الكويت وشعبها أمانة في رقبته "وهما خط أحمر"، مشدداً على أنه لن يسمح لأي كان أن يسيء إليهما، فالديمقراطية الإيجابية "التي تنطلق من الدستور خيارنا ولا نقبل باستغلالها للعبث"، على حد وصفه.

واستطرد قائلاً: "أمامنا استحقاقات إيجابية ستشهدها الكويت للنهوض بها على جميع المستويات، لا سيما تلك التي تتعلق بالأمن والاستقرار وهيبة الدولة".

ومنذ انتخاب مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي في ديسمبر/كانون الأول الماضي تسود حالة من الصراع مع الحكومة، ما اضطرها إلى الاستقالة بعد 28 يوماً من تشكيلها.

وأعاد رئيس الحكومة المستقيلة تشكيل حكومة جديدة أدّت القسم في 30 مارس/آذار الماضي، لكن الصراع بقي مستمراً في ظل وجود 31 نائباً من 50 هو مجموع أعضاء البرلمان المنتخبين، معارضين لها.

لكن الحكومة تحافظ على استمراريتها في ظل تأييد 19 نائباً لها وتنجح في تمرير القوانين، لكون أعضائها الـ15 هم أعضاء في البرلمان بحكم مناصبهم وفق الدستور الكويتي وخلال التصويت يحققون الأغلبية.

ورغم ذلك تشهد الكويت حالة من التوتر انعكست في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمة، التي أقرّت موازنة الدولة وسط إحجام من المعارضة وتشاحن تطور إلى "اشتباك بالأيدي" بين نواب المعارضة ونواب موالين للحكومة، ما اضطر أفراداً من الأمن إلى دخول قاعة البرلمان وإعادة فرض النظام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us