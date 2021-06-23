أفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية بأن إيران فشلت، على الأرجح، خلال الأيام الماضية في إطلاق صاروخ يحمل قمراً صناعياً، في أحدث محاولة لطهران لدفع برنامجها الفضائي وسط توترات مع الدول الغربية حول مآل الاتفاق النووي.

وحسب صور الأقمار الصناعية ومسؤول أمريكي وخبير صواريخ، فقد فشلت عملية الإطلاق التي نُفِّذت في وقت سابق الشهر الجاري، من ميناء الإمام الخميني الفضائي في مقاطعة سمنان الإيرانية.

وتأتي المحاولة في وقت تكبّد فيه برنامج الفضاء الإيراني سلسلة من الخسائر الكبيرة، بينما يدير الحرس الثوري برنامجاً موازياً أطلق في إطاره قمراً صناعياً دخل في مداره العام الماضي.

ولم تعترف وسائل الإعلام الإيرانية بحدوث الواقعة، كما لم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق فجر الأربعاء.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية لشركتي "ماكسار تيكنولوجيز" و"بلانيت لابس" الاستعدادات في ميناء الخميني في 6 يونيو/حزيران الجاري.

وتتضمن هذه الصور ما يبدو أنها خزانات وقود إلى جانب قنطرة بيضاء ضخمة تضم صاروخاً يزوّده خبراء بالوقود استعداداً للإطلاق.

وقال جيفري لويس الخبير في مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار في معهد ميدلبري للدراسات الدولية، إن عدد خزانات الوقود بناء على حجمها في الصور كان يبدو كافياً لملء المرحلتين الأولى والثانية من صاروخ "سيمرغ" الإيراني.

وقال إن "سيمرغ" صاروخ يستطيع حمل قمر صناعي، و جرى إطلاقه من نفس المنطقة في الميناء الفضائي.

وأظهرت صور أقمار صناعية في 17 يونيو/حزيران الجاري انخفاضاً في النشاط بالموقع.

وقال لويس إن المحللين يعتقدون أن إيران أطلقت الصاروخ في مرحلة ما.

ونقلت شبكة CNN عن المتحدث باسم البنتاغون أوريا أورلاند، قوله: إن "الولايات المتحدة علي علم بعملية إطلاق الصاروخ الإيراني الفاشلة في 12 يونيو/حزيران".

وتأتي المحاولة الأخيرة بعد أكثر من عام من محاولات إيرانية فاشلة في إطلاق قمر صناعي إلى المدار، إذ كانت الأقمار الصناعية دائماً تنفجر على منصة الإطلاق أو تفشل في مراحل لاحقة.

وفي أبريل/نيسان 2020 نجحت إيران في إطلاق قمر صناعي عسكري سمّـته "نور-1"، إلى المدار بعد محاولات سابقة فاشلة.

ويقول أورلاند: إن "هذا القمر في المدار بسيط وتواصل قيادة الفضاء الأمريكية تعقبه. ومع ذلك، فإن ملاحظاتنا المستمرة لهذا الجسم تُظهِر أنه غير صالح للاستخدام".

وفي أغسطس/آب 2019 انفجر صاروخ إيراني على منصة إطلاقه في ميناء الخميني الفضائي، قبل شهر واحد من فرض إدارة ترمب عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية.