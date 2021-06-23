سياسة
4 دقيقة قراءة
تقرير أممي يحذّر.. هل يدمّر التغير المناخي شكل الحياة كما نعرفها؟
أعدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في الأمم المتحدة تقريراً يحذر العالم من كارثة مناخية مقبلة، قد تغير شكل الحياة كما نعرفها.. تعرَّف التفاصيل.
تقرير أممي يحذّر.. هل يدمّر التغير المناخي شكل الحياة كما نعرفها؟
رغم النبرة التشاؤمية في التقرير فإنه يحمل أملاً للناس بإمكانية تغيير مصيرهم، عبر تغيير نمط حياتهم واستهلاكهم فوراً / AP
23 يونيو 2021

حذّرت الأمم المتحدة من شحّ مياه ونزوح وسوء تغذية وانقراض أنواع من الحيوانات والنباتات، بسبب تغيّر مناخي سيدمّر الحياة كما نعرفها حالياً على كوكب الأرض، في غضون ثلاثين عاماً أو أقل، بحسب مسودة تقرير أعدّها خبراء المناخ.

وتؤكد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التي أعدّت التقرير، أنه مهما كانت وتيرة تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة، فإن التأثيرات المدمّرة للاحتباس الحراري على الطبيعة والبشرية، ستتسارع، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وعلى الرغم من النبرة التشاؤمية في التقرير فإنه يحمل أملاً للناس بإمكانية تغيير مصيرهم، فقط عبر تطبيق إجراءات فورية وجذرية.

البشرية مهدّدة

أوضح ملخص التقرير المكوّن من 137 صفحة، أن "الحياة على الأرض يمكن أن تتعافى من تغيّر مناخي كبير عبر الانتقال إلى أنواع جديدة وإقامة أنظمة بيئية جديدة"، لافتاً في الوقت ذاته "لكن البشرية غير قادرة على ذلك".

ولن ينشر التقرير الكامل المكون من 4 آلاف صفحة قبل فبراير/شباط 2022، بعد موافقة الدول الأعضاء الـ195 في الأمم المتحدة بالإجماع عليه، فيما يعتبر بعض العلماء أن هذا الموعد متأخر جداً بالنسبة إلى الاجتماعات الدولية المهمة حول المناخ والتنوع الحيوي التي ستُعقد في أواخر عام 2021.

وتعهّد العالم عبر توقيع اتفاق باريس للمناخ في 2015، بحصر الاحتباس الحراري في أقل من درجتين مئويتين أو حتى 1.5 درجة، مقارنة بحقبة ما قبل الثورة الصناعية.

وأشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قبل فترة قصيرة إلى وجود احتمال بنسبة 40% أن يتمّ تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية على أساس سنوي بحلول عام 2025.

الأسوأ لم يأتِ بعد

يؤكد التقرير أن "الأسوأ آتٍ، وسيؤثّر على حياة أبنائنا وأحفادنا أكثر ممَّا يفعل في حياتنا".

ويرجّح التقرير أن يكون الأوان قد فات لبعض الحيوانات والنباتات، مشيراً إلى أنه "حتى مع 1.5 درجة مئوية، ستتغير ظروف الحياة بما يتجاوز قدرة بعض الكائنات على التكيف".

وحتى مع حصر الاحتباس الحراري بأقل من درجتين مئويتين، قد يغرق 130 مليون شخص إضافي في الفقر المدقع في غضون عشر سنوات.

في عام 2050 سيكون مئات ملايين سكان المدن الساحلية معرّضين للخطر بسبب ارتفاع مستوى مياه البحر، ما سيؤدي أيضاً إلى موجات نزوح كبيرة، فيما سيواجه 350 مليون شخص إضافي من سكان المدن شحّاً في المياه.

وبحسب التقرير، يجب الأخذ بالاعتبار أيضاً الآثار المفاقمة لأنشطة مضرة أخرى للكوكب يقوم بها الإنسان، وهي: تدمير المواطن الطبيعية واستغلال الموارد البيئية والتلوّث وتفشي الأمراض.

حلول جذرية؟

ثمة شكوك حول وجود حلول جذرية لاختلال النظم البيئية، لكن التقرير يؤكد أن "كل جزء من درجة مئوية يهمّ"، في وقت قد تشهد فيه منطقة الأمازون، إحدى رئات كوكب الأرض إلى جانب المحيطات، نقطة تحوّل أخرى بعدما تضاءل عدد الأشجار فيها كثيراً.

وفي مواجهة هذه المشاكل في النُظم، لا يتوافر حلّ سحري واحد، في المقابل، قد تكون لخطوة واحدة تأثيرات إيجابية متتالية.

فعلى سبيل المثال، يزيد حفظ وتجديد غابات المنغروف وأعشاب البحر المصنّفة بآبار "الكربون الأزرق"، من تخزين الكربون، فيحميان أيضاً من الفيضانات ويمنحان مواطن طبيعية لعدد كبير من الحيوانات والطعام لسكان المناطق الساحلية.

ورغم تقييمه المقلق جداً يعطي التقرير بعض الأمل، لكن بالأخذ في الاعتبار ضرورة "إعادة تحديد نمط حياتنا واستهلاكنا"، قبل فوات الأوان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us