سياسة
3 دقيقة قراءة
ربطتها بمباحثات فيينا.. كيف ردت إيران على استيلاء أمريكا على مواقعها؟
حذرّت إيران من خطوة حجب الولايات المتحدة لمواقعها الإعلامية، واعتبرتها "غير بناءة"، لافتة إلى أنها "قد تؤثر على مباحثات الاتفاق النووي".
ربطتها بمباحثات فيينا.. كيف ردت إيران على استيلاء أمريكا على مواقعها؟
في وقت سابق الليلة، أعلنت وزارة العدل الأمريكية "الاستيلاء" على 33 موقعاً لوسائل إعلام إيرانية / Reuters
23 يونيو 2021

اعتبرت إيران، الأربعاء، أن إغلاق الولايات المتحدة المواقع الإلكترونية لوسائل إعلام تابعة لها أو مرتبطة بها، خطوة "غير بناءة" قد تؤثر على مباحثات الاتفاق النووي في فيينا.

وقال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني: "سنلجأ إلى كل الوسائل القانونية لإدانة هذه الخطوة، وأيضاً كشف هذه السياسة الخاطئة من الولايات المتحدة، والتي تبدو غير بناءة، في وقت تجرى فيه مباحثات بشأن الاتفاق حول البرنامج النووي"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي وقت سابق الليلة، أعلنت وزارة العدل الأمريكية "الاستيلاء" على 33 موقعاً لوسائل إعلام إيرانية، وثلاثة مواقع لـ"كتائب حزب الله" العراقية المقربة من طهران، كانت تستضيفها نطاقات تملكها الولايات المتحدة، في ما اعتبرته انتهاكاً للعقوبات التي فرضتها على الجمهورية الإسلامية.

ولم تكشف هوية الشركات الأمريكية المالكة لهذه النطاقات، أو توضح الإجراءات التي ستتخذ بحقها، كما استمر البثّ التلفزيوني لهذه القنوات بشكل طبيعي.

ويمنع إدراج اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية على القائمة الأمريكية السوداء، أي تعامل للشركات الأجنبية معها.

وظهرت على تلك المواقع المحجوبة رسالة تشير إلى أنه "تم الاستيلاء عليها" من قبل الحكومة الأمريكية، وذيلت بختمي مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة التجارة.

من جانبه، اعتبر واعظي أن خطوة الولايات المتحدة "تتعارض مع مبدأ حرية التعبير الذي لطالما فاخرت به"، و"تعني الحد من حرية التعبير من خلال استخدام وسائل لمنع وصول وجهات النظر المختلفة إلى الرأي العام".

واعتبرت "العالم" في بيان أن إغلاق مواقع إلكترونية مرتبطة بإيران وحلفائها في الشرق الأوسط "يكشف بأن أمريكا لا تطيق وجود أي منافس لها في أي مجال".

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات قاسية على إيران اعتباراً من عام 2018، إثر قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً من الاتفاق النووي.

وتستضيف فيينا منذ مطلع أبريل/نيسان مباحثات بين إيران وأطراف الاتفاق بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، سعياً لإحيائه من خلال تفاهم يشمل رفع واشنطن لعقوبات، في مقابل عودة طهران إلى احترام كامل التزاماتها النووية، التي بدأت التراجع عنها تدريجياً بعد عام من الانسحاب الأمريكي.

وخاض المفاوضون ست جولات من المباحثات حتى الآن، وأكدوا تحقيق تقدم فيها، لكن مع استمرار وجود بعض الخلافات.

كذلك تأتي الخطوة الأمريكية بعد أيام من فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us