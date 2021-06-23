كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية الثلاثاء، وثائق بخصوص ما يُعرف بـ"عملية أوبرا" التي نفّذت خلالها إسرائيل غارات جوية على مفاعل تموز النووي العراقي عام 1981، بمناسبة مرور 40 عاماً على العملية.

وتشمل وثائق أرشيف الجيش الإسرائيلي التي كُشِف عنها، رسومات بخط اليد للمفاعل الذي خشت إسرائيل أن يستخدمه الرئيس العراقي الأسبق صدّام حسين لتطوير أسلحة نووية، في ظل توترات مستمرة بين البلدين.

وقالت الوزارة إن تلك الرسومات خُطّت إبّان العملية، وإنها كانت جزءاً من المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها إسرائيل قبل شن غاراتها.

ونشرت الوزارة تقريراً يُظهِر إصدار قائد الجيش أوامره بتنفيذ الهجوم، وقرار الحكومة التخطيط له عام 1980، وما أعقب ذلك من سجالات انتهت بتنفيذ العملية.

وتشير الوثائق إلى أن الهجوم كان مقرراً تنفيذه في 31 مايو/أيار 1981، إلا أنه أُجِّل أسبوعاً بسبب لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغن مع الرئيس المصري محمد أنور السادات في شرم الشيخ في 4 يونيو/حزيران من العام نفسه.

وتشمل الوثائق كذلك اعترافات مسجّلة للطيار العسكري الإسرائيلي إيلان رامون حول تفاصيل "عملية أوبرا" التي كان أحد المشاركين فيها.