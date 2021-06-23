سياسة
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روسيا: نحتفظ بحق استخدام الأسلحة النووية للرد على أي عدوان
لوّح رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف باستخدام بلاده السلاح النووي للرد على أي عدوان، مشدداً على أن شروط ذلك "محدودة ومنظمة بشكل صارم".
روسيا: نحتفظ بحق استخدام الأسلحة النووية للرد على أي عدوان
غيراسيموف: سياسة روسيا النووية دفاعية بطبيعتها، وهي أحد عناصر الاستقرار الاستراتيجي / AP
23 يونيو 2021

قال رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف، الأربعاء، إن بلاده تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية للرد على "أي عدوان عسكري".

وأضاف غيراسيموف، في مؤتمر موسكو للأمن، أن سياسة روسيا النووية دفاعية بطبيعتها، وهي أحد عناصر الاستقرار الاستراتيجي، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" المحلية.

وتابع: "يحتفظ الاتحاد الروسي بالحق في استخدام الأسلحة النووية فقط للرد على استخدام الأسلحة النووية وأنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل ضده أو ضد حلفائه".

وأردف: "كذلك في حالة الاعتداء على الاتحاد الروسي باستخدام الأسلحة التقليدية، الأسلحة التي تهدد وجود الدولة في حد ذاته".

وتابع غيراسيموف، قائلاً: "تم الإعلان عن وجهات النظر الرسمية لروسيا في هذا المجال لأول مرة علناً في عام 2020، في أساسيات سياسة الدولة للاتحاد الروسي في مجال الردع النووي، وتؤكد أساسيات نص العقيدة العسكرية بأن السياسة النووية للبلاد دفاعية بحتة".

ووفقاً له، فإن الردع النووي يظل عنصراً من عناصر الاستقرار الاستراتيجي، مشدداً على أن شروط استخدام الأسلحة النووية "محدودة ومنظمة بشكل صارم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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