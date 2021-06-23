سياسة
2 دقيقة قراءة
41 طائرة مرتقبة.. 13 ألف سائح روسي يزورون أنطاليا التركية الأربعاء
أعلن مطار أنطاليا عن انتظار مرتقب لوصول 41 طائرة قادمة من روسيا، على متنها أكثر من 13 ألف سائح روسي، بعد إلغاء روسيا حظر السفر.
41 طائرة مرتقبة.. 13 ألف سائح روسي يزورون أنطاليا التركية الأربعاء
مطار أنطاليا: عدد الرحلات الخارجية المرتقبة اليوم يبلغ 184 / AA
23 يونيو 2021

أعلنت إدارة مطار ولاية أنطاليا، جنوب تركيا، أنه من المرتقب أن تصل 41 طائرة من روسيا، الأربعاء، وعلى متنها 13 ألفاً و143 سائحاً.

وأشار مدير عام مطار أنطاليا الدولي دنيز فارول إلى إلغاء روسيا حظر السفر اعتباراً من 22 يونيو/حزيران الجاري، بعدما كانت فرضته في 15 أبريل/نيسان الماضي.

وأوضح أن عدد الرحلات الخارجية المرتقبة اليوم يبلغ 184، بينها 41 رحلة قادمة من روسيا، مضيفاً أنه من المنتظر أن يصل إلى أنطاليا 51 ألفاً و729 سائحاً، بينهم 13 ألفاً و143 سائحاً روسياً.

ولفت إلى ازدياد الحركة في المطار مع بدء توافد السياح الروس إلى الولاية، معرباً عن توقعاته زيادة أكبر في عدد الرحلات والسياح الوافدين في الأيام القادمة، وقضاء موسم سياحي أفضل من الموسم السابق.

وكانت قافلة السياح الروس الأولى حطت في أنطاليا فجر الثلاثاء، قادمة من موسكو، في حين بلغ عدد إجمالي الرحلات القادمة من روسيا أمس 44، على متنها 12 ألفاً و200 سائح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us