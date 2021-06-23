أعلنت إدارة مطار ولاية أنطاليا، جنوب تركيا، أنه من المرتقب أن تصل 41 طائرة من روسيا، الأربعاء، وعلى متنها 13 ألفاً و143 سائحاً.

وأشار مدير عام مطار أنطاليا الدولي دنيز فارول إلى إلغاء روسيا حظر السفر اعتباراً من 22 يونيو/حزيران الجاري، بعدما كانت فرضته في 15 أبريل/نيسان الماضي.

وأوضح أن عدد الرحلات الخارجية المرتقبة اليوم يبلغ 184، بينها 41 رحلة قادمة من روسيا، مضيفاً أنه من المنتظر أن يصل إلى أنطاليا 51 ألفاً و729 سائحاً، بينهم 13 ألفاً و143 سائحاً روسياً.

ولفت إلى ازدياد الحركة في المطار مع بدء توافد السياح الروس إلى الولاية، معرباً عن توقعاته زيادة أكبر في عدد الرحلات والسياح الوافدين في الأيام القادمة، وقضاء موسم سياحي أفضل من الموسم السابق.

وكانت قافلة السياح الروس الأولى حطت في أنطاليا فجر الثلاثاء، قادمة من موسكو، في حين بلغ عدد إجمالي الرحلات القادمة من روسيا أمس 44، على متنها 12 ألفاً و200 سائح.