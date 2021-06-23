وقّعت مؤسسات إسرائيلية وإماراتية، اتفاقيات تعاون في المجالين الإعلامي والصحي.

وقالت محطة تلفاز "إسرائيل 24" (رسمية)، الأربعاء، إن المركز الطبي الإسرائيلي "شيبا"، وقّع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة في الإمارات.

وأضافت: "في إطار الاتفاق غير المسبوق سيجري توفير خدمات طبية إلكترونية من خلال إقامة المستشفى الافتراضي الأول في إسرائيل Sheba Beyond، وفي إطاره سيجري تأهيل أطباء محليين، كما سيجري في إطار الاتفاق تعزير موضوع السياحة الطبية، والابتكار الطبي وخدمات الاستشارة لأطباء خبراء".

وتابعت: "سيجري بموجب الاتفاق إعطاء استشارة بإقامة مركز للمحاكاة الطبية والمساعدة بتأهيل المستشفيات بالعمل وفقاً لمعايير الجودة العالمية".

ولفتت أيضاً إلى أن صندوق المرضى الإسرائيلي "كلاليت" وقّع، الثلاثاء، اتفاق تعاون، هو الأول من نوعه مع وزارة الصحة الإماراتية وشركة "ضمان" شركة التأمين الصحي الوطنية في أبوظبي، والتي تعتبر أكبر شركة تأمينات طبية في دولة الإمارات.

وعلى صعيد آخر، أشارت "إسرائيل 24" إلى أنها أصبحت "أول قناة إسرائيلية تعمل في الإمارات، وباتت متاحة للمشاهدة في كل بيوت الإماراتيين".

وأشارت إلى أن الحكومة الإماراتية، منحتها ترخيص بث في الدولة، وافتتاح مكتب في مدينة دبي للإعلام ووقعت مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للإعلام.

وأضافت "القناة متاحة اليوم للمشاهدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال اثنين من كبار شبكات الكابلات التلفزيونية".

وتابعت: "كما وقعت القناة للتو، اتفاقية مع المجموعة الإعلامية، أخبار الخليج Gulf News media group وشركة الإنتاج الإعلامي Motivate Media Group، وكذلك مع وزارة السياحة في دبي، لإطلاق حملة رقمية وتلفزيونية بثلاث لغات".

وأشارت إلى أنها "ودبي للإعلام سيعملان معاً على ربط وسائلهما الإعلامية بكابل الألياف الضوئية"، لتسهيل نقل المقابلات والتقارير والمواد".

وقالت "افتتاح المكتب في مدينة دبي للإعلام، أصبح ممكناً بعد أن حصلت القناة على ترخيص بث من المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وسيسمح هذا للقناة بوضع موقع بث مباشر للتقارير والمقابلات".

وأعلنت إسرائيل والإمارات العام الماضي عن تطبيع العلاقات بين البلدين، ومنذ ذلك الحين جرى توقيع عشرات الاتفاقيات بين مؤسسات من البلدين.