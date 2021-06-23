سياسة
3 دقيقة قراءة
بسبب ممثلة إسرائيلية.. صحافي مغربي يتلقى تهديداً بالقتل ويخسر 100 ألف متابع
بعد مقابلة أجراها مع الممثلة الإسرائيلية غال غادوت، تلقى الصحافي المغربي سيمو بن بشير، مراسل أخبار الترفيه والمشاهير في هوليود، تهديدات بالقتل وخسر 100 ألف متابع على حسابه بموقع إنستغرام.
بسبب ممثلة إسرائيلية.. صحافي مغربي يتلقى تهديداً بالقتل ويخسر 100 ألف متابع
ملكة جمال إسرائيل السابقة غال غادوت هي زوجة رجل الأعمال الإسرائيلي بارون فارسانو، الذي يملك فندقاً في مستوطنة “نيفي تزيديك” / Reuters
23 يونيو 2021

تلقى الصحافي المغربي سيمو بن بشير تهديدات بالقتل وخسر 100 ألف متابع على حسابه بموقع إنستغرام بعد مقابلة أجراها مع الممثلة الإسرائيلية غال غادوت.

وكان بن بشير مراسل أخبار الترفيه والمشاهير في هوليود، قد أجرى مؤخراً مقابلة مع غادوت لموقع صحيفة وقناة بانت (داخل أراضي الـ48).

وملكة جمال إسرائيل السابقة غال غادوت هي زوجة رجل الأعمال الإسرائيلي بارون فارسانو، الذي يملك فندقاً في مستوطنة “نيفي تزيديك”، وهي أيضاً مغنية وعارضة أزياء، ومجندة سابقة في الجيش الإسرائيلي، وهي من مواليد مدينة “روش هعاين” الإسرائيلية التي تأسست كمستوطنة يهودية في فلسطين عام 1949 لاستيعاب يهود اليمن، الذين قامت الولايات المتحدة وبريطانيا بتجميعهم في عدن، ومن ثم نقلهم إلى فلسطين عبر عملية أطلقت عليها إسرائيل اسم “البساط السحري “ أو “أجنحة الصقور”.

وقال مراقبون إن التهديدات بالقتل التي تلقاها سيمو بن بشير على إثر مقابلته غادوت جاءت بعدما وصفها بأنها واحدة “من أكثر الممثلات التي قابلها إثارة على الإطلاق”، مشيراً خلال المقابلة أكثر من مرة إلى أنها “مذهلة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى”.

وقوبل هذا الوصف بالغضب وخيبة الأمل لدى العديد من متابعي الصحافي على إنستغرام، حيث نعتوه بـ”صديق إسرائيل الصهيونية”، و”خائن للقضية الفلسطينية”، و”مؤيد للتطبيع مع إسرائيل”.

وكانت غادوت قد أغضبت الكثيرين في عام 2014 عندما عبرت علناً عن دعمها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للجيش الإسرائيلي إبان حرب غزة، والتي أدت إلى مقتل 67 جندياً إسرائيلياً وستة مدنيين واستشهاد أكثر من 2100 فلسطيني.

وأكد بن بشير في تصريحات صحفية أنه غير نادم على تصريحاته ومدحه للممثلة الإسرائيلية غال غادوت، وبأنه “حظي بشرف مقابلة صحافية معها”، وكشف عن لقاء ثان يجمعهما في المستقبل القريب بالرغم من خسارته أكثر من 100 ألف متابع من أصل 473 ألفا على إنستغرام.

وأوضح أنه “لا يحب السياسة وأنها حفرة عميقة إذا وقع المرء فيها لا يتمكن من الخروج”. وأضاف أنه الصحافي العربي الوحيد الذي حظي بلقاء العارضة الإسرائيلية بعد فيلمها “Wonder Woman “.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us