سياسة
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الأول منذ الأزمة الخليجية.. مصر تُعين "سفيراً فوق العادة" لدى قطر
حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أصدر الرئيس المصري مرسوماً يقر تعيين عمرو كمال الدين برى الشربيني، سفيراً فوق العادة لدى الدوحة، وهذه المرة الأولى التي تعين فيها القاهرة سفيراً لدى الدوحة، منذ بداية الأزمة الخليجية في 5 يونيو/حزيران 2017.
الأول منذ الأزمة الخليجية.. مصر تُعين "سفيراً فوق العادة" لدى قطر
السيسي يصدر مرسوماً بتعيين سفير فوق العادة لدى قطر، لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الخليجية، منتصف عام 2017 / AA
23 يونيو 2021

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، مرسوماً بتعيين سفير فوق العادة لدى قطر، لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الخليجية، منتصف العام 2017.

ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (رسمية)، فقد شمل المرسوم تعيين عمرو كمال الدين بري الشربيني، سفيراً فوق العادة لدى الدوحة.

كما شمل المرسوم، تعيين محمد عمر جاد محمد سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى إثيوبيا، بدلاً من سلفه أسامة عبد الخالق.

فيما جرى تعيين السفير عبد الخالق، ممثلاً دائماً لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، حسب المصدر ذاته.

وهذه المرة الأولى التي تعين فيها القاهرة سفيراً لدى الدوحة، منذ بداية الأزمة الخليجية في 5 يونيو/حزيران 2017.

ويتمتع السفير فوق العادة بصلاحيات قانونية موسعة، تشمل توقيع اتفاقيات باسم الدولة أو الهيئة التي يمثلها، خلافاً للسفير العادي.

وشهدت العلاقات المصرية القطرية خطوات إيجابية في طريق عودتها، بعد توقيع "بيان العلا" في يناير/كانون الثاني الماضي بالسعودية، والذي أسدل الستار على أزمة بين قطر من ناحية ومصر والسعودية والإمارات والبحرين من ناحية أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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