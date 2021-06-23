سياسة
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لأول مرة.. أوروبا تسعى إلى إرسال رواد فضاء من "ذوي الإعاقة" إلى الفضاء
أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أن حوالي 200 شخص من ذوي الإعاقة "يطمحون إلى أن يصبحوا الجيل القادم من رواد الفضاء في القارة، من بين أكثر من 22000 متقدم.
لأول مرة.. أوروبا تسعى إلى إرسال رواد فضاء من "ذوي الإعاقة" إلى الفضاء
وكالة الفضاء الأوروبية تقول إنها "تفاجأت" بالعدد القياسي للمتقدمين، أكثر من 22000 ، الذين يطمحون لأن يصبحوا الجيل القادم / AP
23 يونيو 2021

قالت وكالة الفضاء الأوروبية إنها "تفاجأت" بالعدد القياسي للمتقدمين- أكثر من 22000 – الذين يطمحون إلى أن يصبحوا الجيل القادم من رواد الفضاء في القارة، بمن في ذلك المزيد من النساء وحوالي 200 شخص من ذوي الإعاقة.

ومع الإعلان عن نتائج حملة التوظيف الجديدة التي تهدف إلى المزيد من تنوع رواد الفضاء، أقرت الوكالة اليوم الأربعاء أنه لا يزال يتعين عليها بذل مزيد من الجهود لتحقيق التوازن بين الجنسين، حيث بلغت نسبة النساء 24% فقط من المتقدمين، مقارنة بـ15% في آخر حملة توظيف في عام 2008.

لم تتناول حملة التوظيف التنوع العرقي على وجه التحديد، لكنها شددت على أهمية "تمثيل جميع أجزاء مجتمعنا".

وتلقت الوكالة طلبات من جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين البالغ عددها 25، وقد جاء معظمها من دول ثقيلة الوزن مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا ودول أخرى.

وللمرة الأولى، سعت وكالة الفضاء الأوروبية، على وجه التحديد، إلى اختيار رواد فضاء من ذوي الإعاقات الجسدية، في محاولة هي الأولى من نوعها لتحديد التعديلات التي يتوجب القيام بها في المحطات الفضائية لاستيعابهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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