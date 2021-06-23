سياسة
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واشنطن ترصد مبلغاً لمن يقودها إلى زعيم "القاعدة" باليمن.. ما قيمته؟
الولايات المتحدة تعلن عن مكافأة مالية 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقودها إلى زعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابي في اليمن، خالد باطرفي.
واشنطن ترصد مبلغاً لمن يقودها إلى زعيم "القاعدة" باليمن.. ما قيمته؟
باطرفي تولى زعامة تنظيم "القاعدة" الإرهابي بشبه جزيرة العرب في فبراير/شباط 2020، عقب مقتل زعيمه السابق، قاسم الريمي / وسائل التواصل
23 يونيو 2021

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، عن مكافأة مالية 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقودها إلى زعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابي في اليمن، خالد باطرفي.

جاء ذلك في تغريدة عبر "تويتر"، نشرها برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

وقال البرنامج: "بينما يسرح قادته بتنظيم القاعدة ويمرحون في إيران، حيث يتخذونها مقراً لهم، يقوم خالد باطرفي وأتباعه بتنفيذ تعليمات هؤلاء القادة بإراقة دماء الأبرياء في اليمن".

وأضاف: "لا مكان لخونة القاعدة في اليمن حاضراً ومستقبلاً".

وأفاد بأنه "سيجري منح مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن باطرفي".

وفي 4 فبراير/شباط الماضي، أعلن تقرير للأمم المتحدة عن اعتقال باطرفي ومقتل نائبه سعد العولقي، خلال عملية لقوات الحكومة اليمنية في مدينة الغيضة (شرق)، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

لكن بعدها بأسبوع، أصدر تنظيم "القاعدة" مقطعاً مصوراً لزعيمه باطرفي، بعنوان "أمريكا والأخذ الأليم"، نفى فيه صحة أنباء اعتقاله.

وباطرفي مولود في العاصمة السعودية الرياض، عام 1979، وتولى زعامة تنظيم "القاعدة" بشبه جزيرة العرب (مقره باليمن)، في فبراير/شباط 2020، عقب مقتل زعيمه السابق، قاسم الريمي، في قصف جوي أمريكي باليمن.

وانتقل باطرفي، وهو سعودي منحدر من أصول يمنية، إلى أفغانستان عام 1999، والتحق بالقتال في صفوف حركة "طالبان"، لمدة 8 أشهر، قبل أن يعود إلى المملكة.

وقبيل هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة، عاد إلى أفغانستان، وكان يلتقي بمؤسس وزعيم "القاعدة" الراحل أسامة بن لادن.

وشارك في المعارك التي جرت في أفغانستان، بعد أن أسقط تحالف عسكري دولي، بقيادة واشنطن، حكم "طالبان" في 2001، لارتباطها آنذاك بتنظيم "القاعدة"، الذي تبنى هجمات الولايات المتحدة في ذلك العام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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