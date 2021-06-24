أهم الأحداث:

عبد الحميد الدبيبة يدعو المجتمع الدولي إلى مساعدة ليبيا لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، والأمم المتحدة تحذر من تداعيات كارثية بسبب التغيّر المناخي.

الجديد على TRT عربي:

"تشكيلات".. تعرَّف أبرز عمليات وكالة الاستخبارات التركية خارج الحدود

حوار مرتقب بين الغنوشي وقيس سعيد.. هل يفتح ثقباً في جدار الأزمة التونسية؟

شاهد!

تركيا.. تدريبات تحبس الأنفاس

مؤتمر "برلين 2".. تأكيد ضرورة احترام موعد الانتخابات في ليبيا

دعا رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى مساعدة بلاده لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم. [TRT عربي]

وقال الدبيبة في كلمة خلال افتتاح "مؤتمر برلين 2": "يفصلنا عن الانتخابات 6 أشهر ولكن للأسف الخلافات الداخلية ما زالت مستمرة ولم تعتمد الميزانية حتى الآن". [TRT عربي]

"الأسوأ آتٍ".. تقرير أممي يحذّر من تداعيات مناخية كارثية لا استعداد لها

حذر خبراء المناخ في الأمم المتحدة من تداعيات كارثية بسبب التغيّر المناخي الناجم عن شحّ المياه وسوء التغذية وانقراض أنواع من الحيوانات والنباتات. [TRT عربي]

وتؤكد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أنّ "تغيير مصير سكان الكوكب" يمكن عبر تطبيق إجراءات فورية وجذرية، مشيرة إلى أنّ التأثيرات المدمّرة للاحترار المناخي على الطبيعة والبشرية ستتسارع. [TRT عربي]

وتوضح الهيئة أن "الأسوأ آتٍ، سيؤثّر على حياة أبنائنا وأحفادنا أكثر ممَّا يفعل على حياتنا"، في حين أن الوعي بالأزمة المناخية بات أكثر من أي وقت مضى. [TRT عربي]