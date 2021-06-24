سياسة
2 دقيقة قراءة
السلطة الفلسطينية تعلن وفاة ناشط بارز بعد اعتقاله وأسرته تتهمها بـ"اغتياله"
أعلن محافظ الخليل وفاة الناشط والمعارض نزار بنات، بعد ساعات من اعتقاله من قبل قوة أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية، في ما تعتبر أسرته ما حدث "اغتيالاً مع سبق الإصرار".
السلطة الفلسطينية تعلن وفاة ناشط بارز بعد اعتقاله وأسرته تتهمها بـ"اغتياله"
اعتبرت عائلة المعارض نزار بنات أن ما تعرض له هو "اغتيال مع سبق الإصرار والترصد" 
24 يونيو 2021

أعلن محافظ الخليل جبرين البكري، الخميس، وفاة الناشط والمعارض نزار بنات إثر تدهور صحته، بعد اعتقاله من قبل قوة أمنية فلسطينية بالضفة الغربية.

وقال البكري في بيان، إن قوة أمنية فلسطينية اعتقلت فجر اليوم بنات، بناء على مذكرة توقيف من النيابة العامة، "وخلال ذلك تدهورت حالته الصحية وتم تحويله إلى مستشفى الخليل الحكومي، حيث أُعلن عن وفاته".

وتشير المعلومات الأولية إلى أنه توفي بعد ساعات من اعتقاله، بحسب محاميه شاكر طميزي، مؤكداً أن الجثمان سيتم تشريحه لمعرفة سبب الوفاة.

وأشار البكري إلى أن النيابة العامة حضرت إلى المستشفى عقب الإعلان عن الوفاة، وباشرت في إجراءاتها.

من جانبها، اعتبرت عائلته أن ما حدث معه هو "عملية اغتيال مع سبق الإصرار والترصّد"، وفق بيان للعائلة نشرته وكالة صفا الإخبارية.

وقال البيان: "ما حصل مع نزار هو عملية اغتيال مع سبق الإصرار والترصد، عقب اقتحام مكان سكنه من قبل قوة أمنية مشتركة في تمام الساعة 3:30 صباحاً، وتعرّضه للضرب المبرح من قبل 25 عسكرياً".

وتابع البيان: "تم اعتقاله عارياً، وأخذه إلى جهة غير معلومة قبل الإعلان عن وفاته".

وبنات ناشط ومعارض "مستقل" للسلطة الفلسطينية، من بلدة دورا بمحافظة الخليل، وعُرف بانتقاداته اللاذعة للسلطة الفلسطينية، واعتُقل من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدة مرات.

وشكّل بنات قائمة "الحرية والكرامة" لخوض انتخابات المجلس التشريعي التي كانت مقررة يوم 22 مايو/أيار الماضي، قبل صدور مرسوم رئاسي (في 30 أبريل/نيسان الماضي) بإلغائها.

وأثار بنات جدلاً واسعاً في الشارع الفلسطيني إثر مطالبته الاتحاد الأوروبي بوقف الدعم المالي عن السلطة، عقب قرار إلغاء الانتخابات.

وآنذاك قال بنات في مقطع مصور على فيسبوك، إن مسلحين "بمرافقة الأجهزة الأمنية" أطلقوا (يوم 2 مايو/أيار الماضي) النار بكثافة على منزله "وروّعوا ساكنيه".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us