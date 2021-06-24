يتوجّه وفد أمريكي من وزارتَي الدفاع والخارجية الخميس إلى تركيا، لبحث ملف تأمين مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابُل، وفق ما أعلنه البنتاغون ووزير الدفاع التركي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها المتحدث باسم البنتاغون روب لودويك، عقب إعلان وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن وفداً أمريكياً سيزور البلاد، الخميس، لبحث كيفية استمرار تشغيل مطار كابل الدولي، حسب الأناضول.

من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية مارك ميلي في جلسة حول موازنة الدفاع: "لدينا اجتماع هذا الأسبوع (مع تركيا)، وأعتقد أنه بقي الجزء الأخير من الاتفاق".

وأضاف: "لا أريد الحديث بالنيابة عن تركيا، ولا أريد استباق نتيجة الاتفاق النهائي، ولكني واثق بخصوص تأمين مطار كابل".

بدوره، قال أقار في تصريحات صحفية بالعاصمة أنقرة: "نحن موجودون في مطار حامد كرزاي منذ 6 سنوات، ونواصل مباحثاتنا بخصوص استمرار وجودنا هناك من عدمه".

وأضاف: "بذلنا قصارى جهدنا في السنوات العشرين الأخيرة مع الدول الأخرى من أجل أمن واستقرار ورفاه أشقائنا الأفغان، وخاصة فيما يتعلق بتشغيل مطار حامد كرازاي في كابل وتوفير الدعم الفني لذلك في السنوات الـ6 الأخيرة".

وشدد على وجود علاقات ثقافية وتاريخية لمئات السنين بين تركيا وأفغانستان، وأشار إلى وجود قوات تركية حالياً في أفغانستان، نافياً نية أنقرة إرسال أي قوات إضافية.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تتولى تشغيل مطار حامد كرزاي في كابُل منذ 6 سنوات في إطار بعثة حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وكان الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي جو بايدن تطرّقا إلى ملف تأمين مطار كابُل خلال لقائهما على هامش قمة الناتو الأخيرة في بروكسل.

وأكّد أردوغان في مؤتمر صحفي بمقر الناتو أنه نقل لنظرائه عزم تركيا على البقاء في المطار .