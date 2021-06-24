سياسة
2 دقيقة قراءة
لحل مشاكل الهجرة.. ميركل تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تسريع الحوار مع تركيا
طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاتحاد الأوروبي بتسريع عملية الحوار مع تركيا، لحل أزمة الهجرة واللجوء، مشددة على أن "مشاكل الهجرة لا يمكن حلها إلا مع تركيا وعبر الحوار".
لحل مشاكل الهجرة.. ميركل تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تسريع الحوار مع تركيا
شددت ميركل على ضرورة التباحث مع تركيا في قضايا تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي والصحة والبيئة ومكافحة الإرهاب / AA
24 يونيو 2021

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تسريع عملية الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، من أجل تحقيق تقدم قائم على المصالح المشتركة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها في البرلمان الألماني قبيل انعقاد القمة الأوروبية يومي 24 و25 يونيو/حزيران الجاري.

وطلبت ميركل من المجلس الأوروبي والمفوضية تقديم مقترحات من أجل بناء شراكات مع دول محورية في مسألة الهجرة.

وذكّرت ميركل بوجود 3.7 ملايين سوري في تركيا، طالبة من المفوضية تقديم مقترحات ملموسة من أجل مواصلة تمويل الاتفاق المبرم مع تركيا بخصوص الهجرة.

وقالت ميركل: "من الواضح أنّ مشاكل الهجرة لا يمكن حلها إلا مع تركيا وعبر الحوار".

وشددت على ضرورة التباحث مع تركيا في قضايا تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي والصحة والبيئة ومكافحة الإرهاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us