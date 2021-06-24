أبلغ وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد عن أمله في اتخاذ خطوات ملموسة لقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.

جاء ذلك في حديث هاتفي جمع البوسعيدي ولابيد، الخميس، وفق وكالة الأنباء العمانية.

وفي فبراير/شباط، قال البوسعيدي إن عُمان "راضية عن علاقتها الحالية مع إسرائيل"، رغم قيام الإمارات والبحرين بتطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي.

ويعتزم لابيد السفر إلى الإمارات الأسبوع المقبل، في أول زيارة رسمية يقوم بها وزير إسرائيلي إلى الإمارات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

وسيفتتح لابيد السفارة الإسرائيلية في أبوظبي والقنصلية الإسرائيلية العامة في دبي.