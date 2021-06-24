سياسة
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باتصال لوزيرَي الخارجية.. عُمان تطالب إسرائيل بالعمل على قيام دولة فلسطينية
حثّ وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد على اتخاذ خطوات ملموسة لقيام دولة فلسطينية مستقلة.
باتصال لوزيرَي الخارجية.. عُمان تطالب إسرائيل بالعمل على قيام دولة فلسطينية
عُمان تحث إسرائيل على العمل على قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية
24 يونيو 2021

أبلغ وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد عن أمله في اتخاذ خطوات ملموسة لقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.

جاء ذلك في حديث هاتفي جمع البوسعيدي ولابيد، الخميس، وفق وكالة الأنباء العمانية.

وفي فبراير/شباط، قال البوسعيدي إن عُمان "راضية عن علاقتها الحالية مع إسرائيل"، رغم قيام الإمارات والبحرين بتطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي.

ويعتزم لابيد السفر إلى الإمارات الأسبوع المقبل، في أول زيارة رسمية يقوم بها وزير إسرائيلي إلى الإمارات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

وسيفتتح لابيد السفارة الإسرائيلية في أبوظبي والقنصلية الإسرائيلية العامة في دبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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