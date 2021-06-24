سياسة
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وزير دفاع إسرائيل: قواتنا البرية ستكون جزءاً مركزياً في أي قتال مع لبنان
قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس خلال كلمة له في مراسم لجنود إسرائيليين قُتلوا في لبنان: إن"القوات البرية ستكون جزءاً مركزياً في أي قتال مستقبلي مع لبنان".
وزير دفاع إسرائيل: قواتنا البرية ستكون جزءاً مركزياً في أي قتال مع لبنان
غانتس يؤكد أن القوات البرية الإسرائيلية ستكون جزءاً أساسياً في أي قتال مستقبلي مع لبنان / Reuters
24 يونيو 2021

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الخميس، إن القوات البرية ستكون جزءاً مركزياً في أي قتال مستقبلي مع لبنان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن غانتس قال ذلك خلال كلمة له في مراسم لجنود إسرائيليين قُتلوا في لبنان.

وأضاف غانتس: "بالطبع نتمنى السلام والهدوء، لكننا مستعدون لاستخدام كامل طاقاتنا إذا لزم الأمر، في أي ساحة، بما في ذلك الساحة اللبنانية".

وتابع: "في العمليات اللاحقة، أو لا سمح الله في الحروب، عندما يتعين علينا الوصول إلى أعماق العدو مرة أخرى، ستكون قوات الجيش البري القائمة على القوات النظامية والاحتياطية، جزءاً مركزياً من القتال".

وتابع بأن "محاولات انتهاك حدودنا لن تمر مرور الكرام، ونحن نفتح أعيننا ومستعدون لتحرك واسع النطاق"، دون مزيد من التفاصيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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