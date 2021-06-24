كشفت وثيقة داخلية بمنظمة الصحة العالمية اطلعت عليها رويترز أن المنظمة تتوقع احتياج بعض الفئات الضعيفة، وبخاصة المسنين، إلى جرعة سنوية معززة من لقاحات فيروس كورونا للوقاية من السلالات المتحورة.

والتقديرات الجديدة للمنظمة مدرجة بتقرير يبحثه تحالف جافي الذي يشارك منظمة الصحة في قيادة برنامج كوفاكس للقاحات.

وكانت شركتا مودرنا وفايزر، اللتان تنتجان لقاحات واقية من الفيروس، قد قالتا إن العالم سيحتاج قريباً إلى جرعات وقائية للحفاظ على مستوى عال من المناعة لكن الأدلة على ذلك لا تزال غير واضحة.

ولا يزال برنامج كوفاكس بعيداً عن تحقيق هدفه بتقديم ملياري جرعة بحلول نهاية العام لكنه يتوقع زيادة كبيرة في الإمدادات مع بداية 2022.

وحتى الآن وزع البرنامج أكثر من 90 مليون لقاح في حين أن البلدان ذات الدخل المنخفض والكثافة السكانية العالية تعمل كحاضنات لسلالات جديدة وأشد خطورة من فيروس كورونا.