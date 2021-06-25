سياسة
3 دقيقة قراءة
الإرث الاستعماري.. كندا تعثر على 750 قبراً جديداً داخل مدرسة داخلية
زعيم للسكان الأصليين في كندا يعلن العثور على أكثر من 750 قبراً داخل موقع لمدرسة داخلية غربي البلاد. كما أوضح أن هويات المدفونين مجهولة ويرجح أن "ممثلين عن الكنيسة الكاثوليكية قد أزالوها".
الإرث الاستعماري.. كندا تعثر على 750 قبراً جديداً داخل مدرسة داخلية
المقابر المكتشفة هي الثانية من نوعها في أقل من شهر  / AFP
25 يونيو 2021

أعلن زعيم للسكان الأصليين في كندا الخميس، العثور على أكثر من 750 قبراً في عمليات تنقيب داخل موقع لمدرسة داخلية سابقة في مقاطعة ساسكاتشوان غربي كندا.

وقال قدموس ديلمور في مؤتمر صحفي حول الاكتشاف الثاني من نوعه في أقل من شهر، "باشرنا التنقيب عبر استخدام رادار لجوف الأرض في 2 حزيران/يونيو وإلى الأمس (الأربعاء)، اكتشفنا 751 قبراً مجهولة الهوية"، مضيفاً "الأمر لا يتعلق بمقبرة جماعية، إنّها قبور لا تحمل علامات".

وأوضح ديلمور أنه في الماضي قد تكون وضعت إشارات تدل على هويات المدفونين في هذه القبور لكن "ممثلين عن الكنيسة الكاثوليكية أزالوها"، مشدداً على أن الموقع "يعد مسرح جريمة".

والخميس وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو العثور على هذه القبور بأنه "تذكير مخز بما تعرّضت وما زالت تتعرّض له الشعوب الأصلية في هذا البلد من عنصرية ممنهجة وتمييز وظلم".

ودعا ترودو إلى "الإقرار بهذه الحقيقة واستخلاص العبر من ماضينا والمضي قدماً في مسار مشترك للمصالحة لكي نتمكّن من بناء مستقبل أفضل".

وبدأت أعمال التنقيب في محيط مدرسة ميريفال في نهاية مايو/أيار بعد العثور على رفات 215 تلميذاً مدفونين في موقع مدرسة كاملوبس الداخلية السابقة للسكان الأصليين في مقاطعة كولومبيا البريطانية في غرب كندا.

من جهته ندد بوبي كاميرون رئيس اتحاد الشعوب الأصلية في مقاطعة ساسكاتشوان، بـ"جريمة ضد الإنسانية" وبـ"اعتداء على الشعوب الأصلية".

كما شدد على أن "الجريمة الوحيدة التي ارتكبوها هي أنهم وُلدوا لسكان أصليين" داعياً الحكومة والكنيسة إلى التعاون.

وتابع: "سنجد مزيداً من الرفات ولن نتوقف إلا بعد العثور على كل الأطفال".

وحتى تسعينيات القرن الماضي أدخل نحو 150 ألف طفل من السكان الأصليين قسراً إلى 139 مدرسة داخلية في مختلف أنحاء البلاد حيث أبعدوا عن ذويهم وثقافتهم ولغتهم.

وتعرّض الكثير منهم للإساءة والاستغلال الجنسي، وقضى أكثر من أربعة آلاف منهم في تلك المؤسسات.

ووصفت اللجنة المعنية بالتحقيق الحادثة بـ"إبادة جماعية ثقافية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us