قال نائب جمهوري كبير في الكونغرس الأمريكي لرويترز الخميس إن إجلاء الولايات المتحدة للمترجمين الأفغان المعرضين للخطر سيشمل أسرهم وإن العدد الإجمالي قد يصل إلى زهاء 50 ألفاً.

وقال النائب مايك ماكول، الذي بحث خطة الإجلاء مع مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن، إن الدول التي قد ينقل إليها من سيجري إجلاؤهم تشمل الإمارات والبحرين وقطر والكويت.

ويأمل نحو 18 ألف أفغاني عملوا مترجمين فوريين لدى القوات الأمريكية الحصول على تأشيرة هجرة إلى الولايات المتحدة، إذ يخشون أعمالاً انتقامية في حال عودة حركة طالبان إلى الحكم في كابول.

إلا أن هذه الإجراءات تستغرق وقتاً طويلاً للغاية وقد يجد هؤلاء الأشخاص انفسهم عالقين في كابول من دون تأشيرة في حال انهارت الحكومة الأفغانية بعيد رحيل القوات الأجنبية.

ويحث الكثير من أعضاء الكونغرس ومن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان إدارة بايدن على نقل الأفغان الذين تدرس طلباتهم إلى جزيرة غوام في المحيط الهادي.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية قبل أسابيع عدة إنها باشرت التحضيرات لعملية إجلاء واسعة قد تبطئ الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان.