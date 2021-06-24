سياسة
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الخارجية الأمريكية: واشنطن ستعود إلى الجولة السابعة من مباحثات فيينا
مسؤول بالخارجية الأمريكية يكشف الخميس، عزم واشنطن العودة إلى الجولة السابعة من مباحثات فيينا بشأن الاتفاق النووي مع إيران. ويوضح أن عودة واشنطن مرهونة بالتوصل إلى اتفاق. كما ندد المسؤول باستمرار احتجاز إيران مواطنين أمريكيين، واصفاً الأمر بالفضيحة.
الخارجية الأمريكية: واشنطن ستعود إلى الجولة السابعة من مباحثات فيينا
مسؤول بالخارجية الأمريكية يقول إن الولايات المتحدة ستخوض الجولة السابعة من مباحثات فيينا بشان الاتفاق النووي مع إيران / Reuters
24 يونيو 2021

كشف مسؤول بالخارجية الأمريكية، الخميس، أن واشنطن ستعود إلى الجولة السابعة من مباحثات فيينا بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

وقال المسؤول -لم يكشف عن اسمه- لموقع "صوت أمريكا" إن "واشنطن ستعود بعد فترة ليست ببعيدة إلى الجولة السابعة من محادثات فيينا" مضيفاً أن عودة واشنطن للمباحثات "مشروطة بالتوصل إلى اتفاق".

وأوضح قائلاً: "واشنطن لن تعود إلى محادثات فيينا إذا اعتقدت أنها لن تنتهي باتفاق".

وعلى صعيد آخر، ندد المسؤول باستمرار احتجاز مواطنين أمريكيين في إيران، ووصف الأمر بـ"الفضيحة".

كما شدد على أن "الولايات المتحدة لن تهدأ حتى يعود مواطنوها إلى وطنهم"، حسب المصدر ذاته.

وتوقفت مباحثات فيينا بشأن الاتفاق النووي، الأحد، بعد فوز القاضي المتشدد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

والاثنين، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في مؤتمر صحفي: "سنواصل عملية المحادثات في فيينا، وبعد انتهاء الجولة السادسة نتوقع المشاركة في الجولة السابعة التي لم يحدد موعدها بعد".

و في 6 أبريل/نيسان الماضي، انطلقت مباحثات فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى، بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب منه عام 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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