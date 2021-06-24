سياسة
2 دقيقة قراءة
شرطة بلجيكا تقبض على محتال أغوى أمرأة وخطّط لتسميم زوجها
الشرطة البلجيكية تلقي القبض على رجل نيجيري في سن الرابعة والثلاثين للاشتباه بابتزازه امرأة مادياً بعد إغوائها عبر الإنترنت والتخطيط لقتل زوجها بالسم. لكن السيدة باحت لأبنائها بالابتزاز الذي تعرضت له قبل التقدم بشكوى للشرطة.
شرطة بلجيكا تقبض على محتال أغوى أمرأة وخطّط لتسميم زوجها
الرجل أغوى ضحيته عبر الشبكات الاجتماعية مدعياً أنه عسكري برتبة عالية في الجيش الأميركي / Reuters
24 يونيو 2021

ألقت الشرطة البلجيكية القبض على رجل نيجيري في سن الرابعة والثلاثين للاشتباه بابتزازه امرأة مادياً بعد إغوائها عبر الإنترنت ثم التخطيط لقتل زوجها بالسم، حسبما أفادت النيابة العامة في مدينة أنتويرب في شمال بلجيكا.

وأوضحت النيابة في بيانها الخميس أن التحقيق انطلق في يوليو/تموز 2020 بعدما باحت هذه المرأة لأبنائها بالابتزاز الذي تعرضت له وبعزمها تقديم شكوى للشرطة.

وكان المشتبه به قد "أقنع المرأة حينها بإعطائه مبالغ من مالها الخاص وأيضاً بالاقتراض من الأصدقاء وأفراد العائلة لتلبية رغباته".

وأضافت النيابة العامة "في ظل مطالبة الرجل المحتال بمزيد من المال، وضعا سوياً خطة لتسميم زوج المرأة" من خلال "وضع سائل تنظيف في الطعام"، لكنّ الخطة "لم تنجح لحسن الحظ".

وكان الرجل أغوى ضحيته عبر الشبكات الاجتماعية مدعياً أنه عسكري برتبة عالية في الجيش الأمريكي كما قدّم لها "شتى الوعود الغرامية" وأقنعها بإرسال المال له لأنه يقوم بـ"مهمة" في الخارج.

وبعد تقديم الشكوى، نجح المحققون في الوصول إلى المشتبه به من خلال التعرف أولاً على المصرف الذي كان يُفترض تحويل الأموال إليه.

وقد أوقف الرجل في هولندا حيث يقيم، ثم سُلّم الأسبوع الماضي إلى بلجيكا حيث وُجهت إليه تهمة "الاحتيال" و"المشاركة في تدبير محاولة تسميم"، حسب بيان النيابة العامة في أنتويرب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us