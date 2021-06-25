سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 25 يونيو/حزيران 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 25 يونيو/حزيران 2021
مسؤول بالخارجية الأمريكية يقول إن عودة واشنطن للمباحثات مشروطة بالتوصل إلى اتفاق / AFP
25 يونيو 2021

أهم الأحداث:

واشنطن ستعود إلى الجولة السابعة من محادثات فيينا، وكندا تعثر على 750 قبراً جديدا داخل مدرسة داخلية.

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الخارجية الأمريكية: واشنطن ستعود إلى الجولة السابعة من محادثات فيينا

كشف مسؤول بالخارجية الأمريكية، الخميس، أن واشنطن ستعود إلى الجولة السابعة من مباحثات فيينا بشأن الاتفاق النووي مع إيران. [TRT عربي]

وقال المسؤول، لم يكشف عن اسمه، لموقع "صوت أمريكا": إن "واشنطن ستعود بعد فترة ليست ببعيدة إلى الجولة السابعة من محادثات فيينا"، مضيفاً أن عودة واشنطن إلى المباحثات "مشروطة بالتوصل إلى اتفاق". [TRT عربي]

الإرث الاستعماري.. كندا تعثر على 750 قبراً جديدا داخل مدرسة داخلية

أعلن زعيم للسكان الأصليين في كندا، الخميس، العثور على أكثر من 750 قبراً في عمليات تنقيب داخل موقع لمدرسة داخلية سابقة في مقاطعة ساسكاتشوان غربي كندا. [TRT عربي]

وقال قدموس ديلمور في مؤتمر صحفي حول الاكتشاف الثاني من نوعه في أقل من شهر: "باشرنا التنقيب عبر استخدام رادار لجوف الأرض في 2 يونيو/حزيران وإلى الأمس (الأربعاء) اكتشفنا 751 قبراً مجهولة الهوية"، مضيفاً: "الأمر لا يتعلق بمقبرة جماعية، إنّها قبور لا تحمل علامات". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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