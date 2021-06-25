أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، الخميس، فتح خط جوي مباشر مع أنطاليا التركية، كوجهة جديدة لعملائها الراغبين في قضاء عطلتهم بالمدينة السياحية.

جاء ذلك في بيان نشرته الشركة المغربية (حكومية)، في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت الشركة إنها ستشرع في تأمين رحلات مباشرة نحو أنطاليا، انطلاقاً من مطار "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء (شمال)، بداية من 11 يوليو/تموز المقبل.

وأرفقت الإعلان بدعوة إلى عملائها للاستمتاع بالمياه الفيروزية لأنطاليا، واكتشاف شوارع المدينة المليئة بـ"البهجة وسحرها التاريخي".

ولم تذكر الشركة تفاصيل أكثر عن عدد الرحلات التي ستتم جدولتها بين أنطاليا والدار البيضاء.

ويعتبر خط الدار البيضاء أنطاليا الجديد ثالث خط جوي مباشر بين تركيا والمغرب، بعد خط الدار البيضاء إسطنبول، الذي دُشن عام 2005، وخط مراكش إسطنبول المنطلق في 2019.

وتستقبل أنطاليا، المطلة على البحر الأبيض المتوسط، ملايين السياح سنوياً، من الراغبين في الاستمتاع بشواطئها الخلابة ومؤهلاتها الطبيعية والسياحية الكبيرة، حيث تعد المدينة عاصمةً للسياحة بتركيا.