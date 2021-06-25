سياسة
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بتمويل إماراتي.. فيلم هوليودي يثير الغضب في قطر بعد تصويرها "دولة إرهابية"
فيلم The Misfits الذي شاركت في إنتاجه وتصويره وتمويله شركة Film Gate Production ومقرها الإمارات، بالشراكة مع Paramount Pictures و Highland Film Group، يروي قصة اللص البارع ريتشارد بيس، الذي يؤدي دوره بيرس بروسنان.
بتمويل إماراتي.. فيلم هوليودي يثير الغضب في قطر بعد تصويرها "دولة إرهابية"
المخرج يشير في الفيلم إلى قطر باسم “جزيرستان” / Others
25 يونيو 2021

يواجه فيلم هوليودي شاركت في إنتاجه شركة أفلام إماراتية تصنيفات بأنه "غير أخلاقي" و"سخيف" لتصويره قطر على أنها "دولة إرهابية".

فيلم The Misfits الذي شاركت في إنتاجه وتصويره وتمويله شركة Film Gate Production ومقرها الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع Paramount Pictures و Highland Film Group، يروي قصة اللص البارع ريتشارد بيس، الذي يؤدي دوره بيرس بروسنان.

يهرب الأخير من سجن مشدد الحراسة في الولايات المتحدة، ويستمر في سرقة الملايين من أكثر المرافق أماناً في العالم.

وذكر موقع “دوحة نيوز” القطري أن المخرج يشير في الفيلم إلى قطر باسم “جزيرستان”، ويتهم مواطنيها بدعم “المنظمات الإرهابية”، بينما يصور "مرتزقة أبوظبي" على أنهم أبطال، بحسب ما نقل موقع الجزيرة بالإنجليزية.

وأضاف أن الفيلم يصور العالم المصري المقيم في قطر الشيخ يوسف القرضاوي على أنه “زعيم الإخوان المسلمين وراعي الإرهاب العالمي”.

ونقل التقرير عن الصحفي المصري محمد ناصر قوله إن الفيلم ليس أكثر من محاولة إماراتية “لتدمير سمعة قطر”.

من جانبه أعلن عبد الرحمن محمد العمادي الرئيس التنفيذي لمستشفى العمادي، أنهم بصدد رفع قضية على الشركة المنتجة للفيلم، لاستخدامها الاسم التجاري للمؤسسة دون إذن مسبق، والإساءة إلى دولة قطر.

وأعلنت السعودية في يناير/كانون الثاني التوصل إلى اتفاق لإنهاء الخلاف الخليجي الذي قطعت خلاله المملكة والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر في 2017 بسبب اتهامات لها بدعم الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة.وقالت مصادر دبلوماسية وإقليمية إن الرياض والقاهرة تتحركان بسرعة أكبر من الإمارات والبحرين على طريق إعادة العلاقات مع الدوحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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