تستعد سفينة "أرطغرل غازي" أول سفينة عائمة لتخزين وتغويز الغاز المسال في تركيا، لبدء العمل. والتي ترسو في هاتاي، وذلك في حفل يحضره الرئيس رجب طيب أردوغان.

ستكون سفينة "أرطغرل غازي" أول وحدة عائمة للتخزين والتغويز (FSRU) تحمل العلم التركي، قادرة على ضخ 28 مليون غاز يومياً في شبكة الغاز الطبيعي. تشكل السعة المذكورة 8.2 بالمئة من إجمالي سعة الغاز الطبيعي اليومية التي يمكن توريدها للنظام في تركيا.

ووصلت السفينة إلى تركيا في شهر أبريل/نيسان، وأوضح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز أن "أرطغرل غازي" أول سفينة لتخزين وتغويز الغاز المسال ترفع العلم التركي. وأشار دونماز إلى أن السفينة رست في ميناء دورتيول بولاية هطاي (جنوب).

وأضاف: "سفينتنا التي سيتم تشغيلها بعد إجراءات الاختبار، ستساهم في أمن إمدادات الغاز الطبيعي في بلدنا. نتمنى أن يجلب الخير لبلدنا".

وفي 4 أبريل/نيسان أعلنت المديرية العامة للشؤون البحرية التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية التركية، تسجيل سفينة "أرطغرل غازي" لتخزين وتغويز الغاز المسال في السجل الدولي التركي للسفن.

والسفينة التابعة لشركة "بوتاش" التركية لأنابيب النفط والغاز الطبيعي، بنيت في حوض "هيونداي" الكورية الجنوبية لبناء السفن.

وتعد "أرطغرل غازي" واحدة من السفن ذات القدرة الاستيعابية العليا في العالم، بقدرة تغويز يومية تبلغ 28 مليون متر مكعب.

ويبلغ طول السفينة 295 وعرضها 46 متراً، فيما يبلغ ارتفاعها 63 متراً، فيما تبلغ سعة تخزين الغاز الطبيعي المسال للسفينة 170 ألف متر مكعب.