سياسة
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99 مفقوداً بعد انهيار مبنى سكني في فلوريدا.. وبايدن يعلن حالة الطوارئ
قُتل شخص على الأقل وفقد 99 آخرون إثر انهيار مبنى سكني في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، فيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في الولاية في وقت يُواصل عمال الإنقاذ فيه البحث بين الأنقاض.
99 مفقوداً بعد انهيار مبنى سكني في فلوريدا.. وبايدن يعلن حالة الطوارئ
قتل شخص على الأقل، وفقد 99 آخرون، إثر انهيار مبنى "سيرفسايد" السكني في مقاطعة "ميامي ديد" / Reuters
25 يونيو 2021

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا جنوب شرقي البلاد، عقب انهيار مبنى سكني في مدينة ميامي.

وقال البيت الأبيض في بيان: "أعلن الرئيس بايدن حالة الطوارئ في فلوريدا، وطلب مساعدة فيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية، جراء الظروف الطارئة الناتجة عن انهيار مبنى سيرفسايد، الخميس".

وأضاف البيان أن الإجراء الذي اتخذه بايدن "يخول وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، تنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث، من أجل تخفيف المشقة والمعاناة الناجمة عن حالة الطوارئ على السكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة للمطلوبين".

وأوضح أن "تدابير الطوارئ المصرح بها بموجب الباب الخامس من قانون ستافورد، هي لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة، ولتقليل أو تجنب خطر وقوع كارثة في مقاطعة ميامي ديد".

والخميس، قتل شخص على الأقل، وفقد 99 آخرون، إثر انهيار مبنى "سيرفسايد" السكني في مقاطعة "ميامي ديد".

ويقع المبنى السكني، المطل على المحيط الأطلسي، في شمال منطقة ميامي بيتش السياحية، ويتكون من 12 طابقاً، ويضم أكثر من 130 وحدة سكنية.

وأكدت السلطات الأمريكية أنه لا تتوافر لديها معلومات جديدة بشأن 99 شخصاً فُقدوا إثر انهيار المبنى، ما يثير المخاوف من أن تكون حصيلة الضحايا فادحة، في وقت يُواصل عمال الإنقاذ فيه البحث بين الأنقاض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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