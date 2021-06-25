سياسة
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شاهد | تركيا تبدأ تطعيم فئة 18 عاماً فما فوق بلقاح كورونا
أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً والذين ذهبوا للحصول على التطعيم عن طريق الموعد، تلقوا الجرعة الأولى من لقاح COVID-19. جاءت الخطوة بعد أن أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة في وقت سابق، عن فتح مواعيد التطعيم لمن هم في سن 18 وما فوق.
شاهد | تركيا تبدأ تطعيم فئة 18 عاماً فما فوق بلقاح كورونا
أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة عن فتح مواعيد التطعيم لمن هم في سن 18 فما فوق / TRT
25 يونيو 2021

كجزء من مكافحة فيروس كورونا في تركيا، بدأ الخميس تطعيم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق.

أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً والذين ذهبوا للحصول على التطعيم عن طريق الموعد، تلقوا الجرعة الأولى من لقاح COVID-19.

جاءت الخطوة بعد أن أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة في وقت سابق، عن فتح مواعيد التطعيم لمن هم في سن 18 فما فوق.

واعتباراً من الجمعة، أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين ممَّن تجاوزوا 18 عاماً، حجز مواعيد من النوافذ الإلكترونية التي حددتها وزارة الصحة للحصول على اللقاح.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستبدأ تطعيم من هم دون الـ 18 ممَّن يعانون أمراضاً مزمنة، وذلك خلال أسبوع إلى 10 أيام.

وبدورها، أعلنت وزارة الصحة التركية، الخميس، أن حصيلة التطعيم بالجرعتين الأولى والثانية من لقاحات كورونا تجاوزت 45 مليوناً.

وأوضحت معطيات الوزارة أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح وصل إلى 30 مليوناً و312 ألفاً و9658.

فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الثانية منه 14 مليوناً و687 ألفاً و405، حتى ظهر الخميس.

وتعتمد المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية، 3 لقاحات للاستخدام الطارئ هي "سبوتنيك ـ ڤي" الروسي، و"سينوفاك" الصيني، و"بيونتيك ـ فايزر" الألماني الأمريكي.

وفي 14 يناير/كانون الثاني الماضي، أطلقت تركيا حملة التطعيم ضد كورونا، بدأت بالعاملين في القطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيتم تلقيحها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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