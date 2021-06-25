عقب انفراجة مؤقتة بالسيطرة على تفشي فيروس كورونا بمنطقة الشرق الأوسط، أعادت "الطفرة الهندية" (دلتا) المخاوف إلى الصدارة بتشديد الإجراءات الاحترازية في العديد من الدول.

ومؤخراً، رصدت عدة دول ارتفاعاً لافتاً في أعداد الإصابات بالفيروس التاجي، أبرزها تونس والسعودية وسلطنة عمان والبحرين والكويت.

ورغم توسع حكومات تلك الدول في تطعيم مواطنيها باللقاح المضاد لفيروس كورونا، غير أن بعضها عاد مجدداً لفرض القيود المشددة على التنقل والسفر للحد من تفشي التحور الجديد للفيروس.

تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، في بيان الأربعاء، رصد 6 إصابات بـ"المتحور الهندي" من فيروس كورونا، بالتزامن مع انتشار سريع للفيروس في البلاد.

وقبل أسبوع، أعادت تونس فرض عدد من القيود إثر تفشي فيروس كورونا، أبرزها إعلان الحجر الصحي الشامل وإغلاق الولايات وإنشاء مراكز عزل في المحافظات التي شهدت ارتفاعاً في أعداد الإصابات.

والثلاثاء، وصف وزير الصحة فوزي المهدي، في مؤتمر صحفي، ما تشهده بلاده من ارتفاع في إصابات كورونا بـ"الانتكاسة" جراء التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

سجلت تونس إجمالاً حتى مساء الخميس، 395 ألفاً و362 إصابة بفيروس كورونا، منها 14 ألفاً و406 وفيات، و342 ألفاً و598 حالة تعافٍ، في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 11 مليوناً و700 ألف نسمة.​​​​​​​

السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، في بيان الثلاثاء، تسجيل 1487 إصابة بفيروس كورونا في ارتفاع مفاجئ بمؤشر الإصابات بلغت نسبته 18 بالمئة مقارنة باليوم السابق عليه.

وفي يونيو/حزيران الجاري، أفادت السلطات السعودية، في مؤتمر صحفي، بـ"اقتصار أداء فريضة الحج للعام الجاري، على 60 ألف حاج من داخل المملكة، بسبب تحورات فيروس كورونا في العالم".

وحتى مساء الخميس، سجلت السعودية إجمالاً 479 ألفاً و390 إصابة بالفيروس، من بينها 7 آلاف و730 وفاة، و460 ألفاً و338 حالة تعاف.

سلطنة عمان

قال وزير الصحة العُماني أحمد السعيدي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية في بلاده الخميس: إن "موجة كورونا التي تمر بها السلطنة هي الأسوأ والأكثر استمرارية مع الأسف".

قبل أسبوع، أعلنت السلطات العمانية، في بيان، فرض حظر تجوال جزئي يمتد 8 ساعات يومياً، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأفاد البيان بأن "حظر التجوال الجزئي سيمتد من الساعة 8 مساء (16:00 ت.غ)، وحتى الرابعة صباحاً (00:00 ت.غ)، بدءاً من مساء الأحد 20 يونيو/حزيران الجاري، وحتى إشعار آخر".

ومؤخراً سجلت السلطنة تصاعداً لافتاً في معدل الإصابات بفيروس كورونا، إذ رصدت إجمالاً حتى الخميس، 256 ألفاً و542 إصابة بالفيروس، بينها 2848 وفاة، و224 ألفاً و77 حالة تعاف.

البحرين

وفي مايو/أيار الماضي، عادت السلطات البحرينية إلى فرض قيود على الأنشطة التجارية والرياضية، إضافة إلى إغلاق المدارس ودور المناسبات والاحتفالات، للحد من تفشي الفيروس التاجي.

وحتى الخميس، سجلت البحرين إجمالاً 264 ألفاً و405 إصابات بالفيروس، بينها 1334 وفاة، و257 ألفاً 757 حالة تعاف.

الكويت

أعلنت السلطات الكويتية، الأربعاء، الاستعانة بقوات من الجيش لتطبيق قرارات وزارية باقتصار دخول المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي على الحاصلين على لقاح كورونا، والفئات المعفاة من تلقي اللقاح.

وقال نائب رئيس لجنة متابعة الاشتراطات الصحية بالكويت أحمد المنفوحي، في تصريح صحفي، إن الاستعانة بالأجهزة العسكرية سيبدأ من يوم الأحد المقبل في عموم البلاد.

يأتي ذلك عقب 10 أيام، من إعلان وزارة الصحة الكويتية ظهور إصابات بـ"المتحور الهندي" لفيروس كورونا، للمرة الأولى في البلاد.

ومؤخراً شهدت الكويت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، إذ سجلت إجمالاً حتى الخميس، 346 ألفاً و560 إصابة بالفيروس، بينها 1903 وفيات، و326 ألفاً و102 حالات تعاف.

وحتى صباح الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 180 مليوناً و807 آلاف، توفي منهم أكثر من 3 ملايين و917 ألفاً، وتعافى ما يزيد على 165 مليوناً و449 ألفاً، وفق موقع "ورلدميتر".