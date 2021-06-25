تستضيف مدينة إسطنبول جائزة تركيا الكبرى من بطولة الفورمولا 1 للموسم 2021 في الفترة بين 1 و3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقررت إدارة البطولة في بيان الجمعة الموعد الجديد بعد إلغاء جولة تركيا المقررة بين يومَيْ 11 و13 يونيو/حزيران الجاري بسبب تدابير كورونا.

وأوضحت أنه ستُقام المرحلة الـ16 من البطولة في تركيا وتحديداً في حلبة "إنتر سيتي بارك" بولاية إسطنبول بدلاً من سنغافورة .

وقالت فورمولا 1 في بيان: "سيعود سباق الجائزة الكبرى التركي إلى التقويم هذا الموسم، فمن المقرر أن يقام السباق في إسطنبول بارك في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، في عطلة نهاية الأسبوع المقرر أصلاً لاستضافة سباق سنغافورة الكبير".

وأوضح البيان أن سباق "مارينا باي" في سنغافورة لا يمكن عقده كما هو مخطط في 3 أكتوبر/تشرين الأول، لذلك جرت إضافة سباق الجائزة الكبرى للتركي بدلاً من ذلك.

وأعرب الرئيس التنفيذي لسباق فورمولا 1، ستيفانو دومينيكالي، في البيان عن بالغ سعادته جراء تنظيم الجولة في تركيا مجدداً.

وقال: "أتمنى أن نشاهد سباقاً استثنائياً مرة أخرى في هذه الحلبة التي تعتبر من أفضل الحلبات حول العالم"، متقدماً بالشكر لإدارة حلبة إسطنبول جراء جهودهم الحثيثة في سبيل استضافة السباق.

وبعد انقطاع لمدة 9 أعوام استضافت إسطنبول جائزة تركيا الكبرى من بطولة الفورمولا 1، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إذ تمكن البريطاني لويس هاميلتون من حسم السباق لصالحه، ليتوج بذلك بطلاً للعالم للمرة السابعة في تاريخه.