سياسة
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3 مليارات يورو يخصصها الاتحاد الأوروبي لدعم السوريين في تركيا
الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيصه 3 مليارات يورو لدعم السوريين في تركيا حتى عام 2024، موضحاً أن القسم الأكبر من عبء اللاجئين يقع على عاتق المنطقة، ومن مصلحة الاتحاد حماية اللاجئين ودعم المضيفين لهم.
3 مليارات يورو يخصصها الاتحاد الأوروبي لدعم السوريين في تركيا
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تقول إن الاتحاد سيواصل دعم تركيا التي تستضيف ملايين اللاجئين السوريين / AFP
25 يونيو 2021

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن التكتل سيخصص 3 مليارات يورو لدعم السوريين في تركيا حتى عام 2024.

جاء ذلك على لسان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة البلجيكية بروكسل، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيس الوزراء البرتغالي رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا.

وذكرت فون دير لاين أن قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي ناقشت العلاقات مع تركيا وأوضاع اللاجئين السوريين.

وقالت: "لقد أوضحنا أننا سنواصل دعم تركيا التي تستضيف ملايين اللاجئين السوريين، وشركاء آخرين في المنطقة مثل الأردن ولبنان".

وأوضحت أن القسم الأكبر من عبء (اللاجئين) يقع على عاتق المنطقة، ومن المصلحة المشتركة لأوروبا حماية اللاجئين ودعم المضيفين لهم، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي قدّم وسيواصل تقديم مساعداته في هذا الإطار.

وأضافت: "نخطط لتخصيص 3 مليارات يورو إضافية حتى 2024 لدعم اللاجئين في تركيا"، مشددة على أن هذا المال سيخصص بالكامل من ميزانية الاتحاد الأوروبي وسيستخدم في الدعم الاجتماعي والاقتصادي للاجئين.

وأوضحت أن هذا الدعم لا يندرج ضمن بند المساعدات العاجلة، لأن السوريين يعيشون في هذه المنطقة منذ سنوات وهم بحاجة إلى منظور للسنوات القادمة.

كما أكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيدعم تركيا في موضوع إدارة الهجرة على حدودها الشرقية، معلنة كذلك توفير المفوضية الأوروبية 2.2 مليار يورو للسوريين في الأردن ولبنان حتى 2024.

وأكدت أن قادة الاتحاد الأوروبي يدعمون هذه الحزمة، مبينة أن المفوضية الأوروبية تستعد لطرح المقترح القانوني الرسمي في هذا الإطار.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان 1.5 مليون تقريباً، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حين يقدر عددهم في الأردن بمليون و390 ألفاً، وفي تركيا بـ 3.6 مليون.

وتحتضن العاصمة البلجيكية، قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي، يومي الخميس والجمعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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