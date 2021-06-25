سياسة
2 دقيقة قراءة
تتراوح بين 10 و20 عاماً.. المغرب يؤيد أحكاماً بالسجن بحق "حراك الريف"
المحكمة العليا في المغرب تؤيد أحكاماً بالسجن لنشطاء "حراك الريف"، لسنوات تتراوح بين 10 و20 عاماً. ويقول عضو هيئة الدفاع محمد أغناجإن إن محكمة النقض بالرباط رفضت طلبات المتهمين بمراجعة أحكام السجن الصادرة في حقهم، معتبراً القرار "غير متوقع".
تتراوح بين 10 و20 عاماً.. المغرب يؤيد أحكاماً بالسجن بحق "حراك الريف"
طالب حراك الريف منذ خريف 2016 وحتى صيف 2017 بمطالب اجتماعية واقتصادية / AP
25 يونيو 2021

أصدرت المحكمة العليا في المغرب أحكاماً بتأييد سجن نشطاء "حراك الريف"، لمدة تتراوح بين 10 و20 عاماً، حسبما أفاد دفاع المتهمين الجمعة.

وحراك الريف حركة احتجاجية شهدتها مدينة الحسيمة وضواحيها (شمال غرب المغرب)، ما بين عامي 2016 و2017.

من جانبه قال عضو هيئة الدفاع محمد أغناج لوكالة الأنباء الفرنسية إن محكمة النقض بالرباط رفضت طلبات المتهمين بمراجعة أحكام السجن الصادرة في حقهم، معتبراً القرار "غير متوقع إذ كنا ننتظر أن يجري الإفراج عنهم".

ومنذ عام 2017، وفق تقدير نشطاء، يقبع ثمانية معتقلين في السجن وأبرزهم ناصر الزفزافي الذي يعتبر زعيم الحركة ونبيل أحمجيق.

وحمل حراك الريف مطالب اجتماعية واقتصادية منذ خريف 2016 وحتى صيف 2017، بعد أن خرج في أولى مظاهراته احتجاجاً على وفاة بائع السمك محسن فكري سحقاً داخل شاحنة قمامة، بينما كان يحاول استعادة أسماكه التي تمت مصادرتها.

في حين اتّهمته السلطات بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمسّ بأمن الدولة.

وأسفرت التظاهرات عن اعتقال نشطاء عدّة، قدّرت جمعيات حقوقية عددهم بالمئات في غياب أي إحصاء رسمي، وأفرج في أوقات لاحقة عن معظمهم بعد انقضاء مدد سجنهم أو بموجب عفو ملكي، علماً أنّ منظمات حقوقية وأحزاب سياسية طالبت بالإفراج عنهم.

ومؤخراً جددت هذه الأحزاب، بينها حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي وأحزاب أخرى من المعارضة مطالبهم بالإفراج عن نشطاء حراك الريف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us