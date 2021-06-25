سياسة
3 دقيقة قراءة
مبنى ميامي المنهار.. 159 فقيداً و4 قتلى  والإغاثة ترصد أصواتاً تحت الأنقاض
مسؤولون أمريكيون يقولون إن عدد المفقودين إثر انهيار بناية سكنية في ضواحي ميامي، ارتفع إلى 159 فقيداً، فيما لقي أربعة أشخاص مصرعهم. من جانبهم يقول عمال الإنقاذ إنهم سمعوا أصواتاً قادمة من تحت أنقاض البناية أثناء الليل لكنها لم تكن أصواتاً بشرية.
مبنى ميامي المنهار.. 159 فقيداً و4 قتلى  والإغاثة ترصد أصواتاً تحت الأنقاض
يقول عما الإنقاذ إنهم سمعوا أصواتاً قادمة من تحت البناية المنهارة خلال الليل / AP
25 يونيو 2021

أفاد مسؤولون الجمعة بارتفاع عدد المفقودين إثر انهيار بناية سكنية في ضواحي ميامي، إلى 159 فقيداً، فيما لقي أربعة أشخاص مصرعهم في الحادث.

وقال عمال الإنقاذ الذين عكفوا على رفع الأنقاض وانتشال العشرات من تحتها، إنهم سمعوا أصواتاً قادمة من تحت البناية المنهارة خلال الليل.

وانهار مبنى أبراج تشامبلين تاورز ساوث المكون من 12 طابقاً والمشيد منذ 40 عاماً، في تمام الواحدة صباحاً من يوم الخميس.

من جانبها قالت دانييلا ليفين كافا رئيسة بلدية ميامي-ديد للصحفيين إن ثلاث جثث أخرى انتشلت من بين الأنقاض خلال الليل. وكان شخص قد توفي أمس الخميس. وأشارت رئيسة البلدية إلى أن عدد الأشخاص الذين يعتقد أنهم مفقودون ارتفع إلى 159 بعد أن كانت السلطات قد قالت أمس إنهم 99 مفقوداً.

ونقّبت فرق الإنقاذ بين أطنان الأنقاض أمس الخميس أملاً في العثور على أي ناجين.

وقالت السلطات إن فرق الإنقاذ رصدت بعض الأصوات، لكنها لم ترصد أصواتاً بشرية.

وقالت كافا الجمعة إن فرق الإنقاذ لديها دوافع بالغة القوة للعثور على ناجين وأضافت: "لا يزال لدينا أمل في العثور على ناجين".

وأضافت أنه جرى تحديد مكان 110 آخرين وإعلان أنهم سالمون".

ووافق الرئيس جو بايدن على إعلان حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا وأمر بإرسال مساعدة اتحادية لدعم جهود الولاية في التعامل مع الحادث.

وقال البيت الأبيض الجمعة "يخول قرار الرئيس وزارة الأمن الداخلي والوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ تنسيق جميع جهود الإغاثة من الكارثة".

ولم يتضح بعد سبب انهيار البناية لكن مسؤولين محليين قالوا إن المبنى كان يخضع لأعمال بناء على السطح وإصلاحات أخرى.

وتضم أبراج تشامبلين تاورز ساوث أكثر من 130 وحدة سكنية منها نحو 80 وحدة مأهولة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us