أفاد مسؤولون الجمعة بارتفاع عدد المفقودين إثر انهيار بناية سكنية في ضواحي ميامي، إلى 159 فقيداً، فيما لقي أربعة أشخاص مصرعهم في الحادث.

وقال عمال الإنقاذ الذين عكفوا على رفع الأنقاض وانتشال العشرات من تحتها، إنهم سمعوا أصواتاً قادمة من تحت البناية المنهارة خلال الليل.

وانهار مبنى أبراج تشامبلين تاورز ساوث المكون من 12 طابقاً والمشيد منذ 40 عاماً، في تمام الواحدة صباحاً من يوم الخميس.

من جانبها قالت دانييلا ليفين كافا رئيسة بلدية ميامي-ديد للصحفيين إن ثلاث جثث أخرى انتشلت من بين الأنقاض خلال الليل. وكان شخص قد توفي أمس الخميس. وأشارت رئيسة البلدية إلى أن عدد الأشخاص الذين يعتقد أنهم مفقودون ارتفع إلى 159 بعد أن كانت السلطات قد قالت أمس إنهم 99 مفقوداً.

ونقّبت فرق الإنقاذ بين أطنان الأنقاض أمس الخميس أملاً في العثور على أي ناجين.

وقالت السلطات إن فرق الإنقاذ رصدت بعض الأصوات، لكنها لم ترصد أصواتاً بشرية.

وقالت كافا الجمعة إن فرق الإنقاذ لديها دوافع بالغة القوة للعثور على ناجين وأضافت: "لا يزال لدينا أمل في العثور على ناجين".

وأضافت أنه جرى تحديد مكان 110 آخرين وإعلان أنهم سالمون".

ووافق الرئيس جو بايدن على إعلان حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا وأمر بإرسال مساعدة اتحادية لدعم جهود الولاية في التعامل مع الحادث.

وقال البيت الأبيض الجمعة "يخول قرار الرئيس وزارة الأمن الداخلي والوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ تنسيق جميع جهود الإغاثة من الكارثة".

ولم يتضح بعد سبب انهيار البناية لكن مسؤولين محليين قالوا إن المبنى كان يخضع لأعمال بناء على السطح وإصلاحات أخرى.

وتضم أبراج تشامبلين تاورز ساوث أكثر من 130 وحدة سكنية منها نحو 80 وحدة مأهولة.