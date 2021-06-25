أعلن الأمن المصري القبض على النائب البرلماني السابق علاء حسانين، الشهير بـ "نائب الجن والعفاريت"، لتزعمه تشكيلاً عصابياً للتنقيب عن الآثار وتهريبها.

وضبطت أجهزة الأمن كميات من الآثار بحوزة المتهمين (عدد 201 قطعة أثرية)، وكشفت أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها، وجاء من أبرز المضبوطات 36 تمثالاً، و52 عملة مختلفة.

جدير بالذكر أن حسانين يعتبر من أكثر النواب جدلاً في الرأي العام، حيث اشتهر بعلاج حالات المس والجن، والتعامل مع القرى التي تنشب فيها الحرائق بشكل مفاجئ، حتى لقب بـ"نائب الجن والعفاريت"، بخاصة بعد ظهوره في العديد من الحلقات التلفزيونية والبرامج المختلفة متحدثاً عن هذا الأمر.