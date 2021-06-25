سياسة
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تركيا: لا يمكن مساواة خبرائنا في ليبيا بالمرتزقة
قال المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بيلغيتش إن بلاده شددت في مؤتمر "برلين 2"، على عدم السماح بمساواة مدربيها ومستشاريها في ليبيا بالمرتزقة.
تركيا: لا يمكن مساواة خبرائنا في ليبيا بالمرتزقة
عقد مؤتمر "برلين 2" حول ليبيا في العاصمة الألمانية، بمشاركة 15 دولة / AA
25 يونيو 2021

قالت وزارة الخارجية التركي إن بلادها شددت في مؤتمر "برلين 2"، على عدم السماح بمساواة مدربيها ومستشاريها في ليبيا بالمرتزقة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها المتحدث باسم الخارجية تانجو بيلغيتش، الجمعة، حول مشاركة تركيا في مؤتمر "برلين 2" حول ليبيا بالعاصمة الألمانية.

وبخصوص اتفاق أثينا المتعلق بحظر التدريبات العسكرية في إيجه خلال الموسم السياحي، قال بيلغيتش:"لن نبقى صامتين حيال انتهاك اليونان لاتفاق أثينا بشكل صارخ".

والأربعاء، عقد مؤتمر "برلين 2" حول ليبيا في العاصمة الألمانية، بمشاركة 15 دولة، بينها تركيا، إضافة إلى 4 منظمات إقليمية ودولية.

ودعا رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، خلال المؤتمر، المجتمع الدولي إلى مساعدة بلاده على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بموعدها المحدد في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ولسنوات، عانى البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.

وشهدت ليبيا، منذ أشهر، انفراجاً سياسياً، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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