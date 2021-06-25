سياسة
2 دقيقة قراءة
ما قصة الأجسام الطائرة المجهولة؟ ضابطة أمريكية تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة
بينما تستعد وزارة الدفاع الأمريكية لعرض تقرير عن الظواهر التي يرصدها الطيارون، على الكونغرس قبل نهاية الشهر، ملازمة متقاعدة في البحرية الأمريكية تكشف عن رصدها جسماً طائراً مجهولاً قرابة ساحل كاليفورنيا، أثناء خدمتها على متن حاملة الطائرات عام 2004.
ما قصة الأجسام الطائرة المجهولة؟ ضابطة أمريكية تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة
تقول الملازمة أليكس ديتريشالتي التي رصدت الجسم: لا نعلم ما هذا الشيء ربما يكون ظاهرة طبيعية أو نشاطاً بشرياً / Reuters
25 يونيو 2021

كشفت ملازمة متقاعدة في البحرية الأمريكية عن رصدها جسماً طائراً مجهولاً قرابة ساحل كاليفورنيا، أثناء خدمتها على متن حاملة الطائرات USS Nimitz (يو أس أس نيميتز)، عام 2004.

وقبل أيام قالت الملازمة أليكس ديتريشالتي التي عملت على متن حاملة الطائرات، في مقابلة مع وكالة رويترز، إن الجسم الطائر "ليس فيه أي أسطح مرئية للتحكم في الطيران أو وسائل دفع".

كما وصفت الملازمة في مقطع فيديو مصور، الجسم المجهول بأنه "مستطيل الشكل يتحرك بسرعة شديدة، ويشبه "تيك تاك"، أي حلوى النعناع الصلبة". واستطردت "لا نعلم ما هذا الشيء، ربما يكون ظاهرة طبيعية أو نشاطاً بشرياً".

وتأتي تصريحات الملازمة في وقت تستعد فيه وزارة الدفاع الأمريكية لعرض تقرير عن الظواهر التي يرصدها الطيارون، على الكونغرس خلال الأيام المقبلة.

كان البنتاغون قد رفع السرية عن ثلاثة مقاطع فيديو التقطها طيارو البحرية الأمريكية، وجرى تسريبها سابقاً، تُظهر "ظواهر جوية مجهولة الهوية".

كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز على لسان مسؤولين حكوميين اطلعوا على التقرير المقرر صدوره نهاية الشهر الجاري، إنه يصعب تفسير أغلب الظواهر التي رصدها الطيارون الأمريكان على مدى سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us