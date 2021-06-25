كشفت ملازمة متقاعدة في البحرية الأمريكية عن رصدها جسماً طائراً مجهولاً قرابة ساحل كاليفورنيا، أثناء خدمتها على متن حاملة الطائرات USS Nimitz (يو أس أس نيميتز)، عام 2004.

وقبل أيام قالت الملازمة أليكس ديتريشالتي التي عملت على متن حاملة الطائرات، في مقابلة مع وكالة رويترز، إن الجسم الطائر "ليس فيه أي أسطح مرئية للتحكم في الطيران أو وسائل دفع".

كما وصفت الملازمة في مقطع فيديو مصور، الجسم المجهول بأنه "مستطيل الشكل يتحرك بسرعة شديدة، ويشبه "تيك تاك"، أي حلوى النعناع الصلبة". واستطردت "لا نعلم ما هذا الشيء، ربما يكون ظاهرة طبيعية أو نشاطاً بشرياً".

وتأتي تصريحات الملازمة في وقت تستعد فيه وزارة الدفاع الأمريكية لعرض تقرير عن الظواهر التي يرصدها الطيارون، على الكونغرس خلال الأيام المقبلة.

كان البنتاغون قد رفع السرية عن ثلاثة مقاطع فيديو التقطها طيارو البحرية الأمريكية، وجرى تسريبها سابقاً، تُظهر "ظواهر جوية مجهولة الهوية".

كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز على لسان مسؤولين حكوميين اطلعوا على التقرير المقرر صدوره نهاية الشهر الجاري، إنه يصعب تفسير أغلب الظواهر التي رصدها الطيارون الأمريكان على مدى سنوات.