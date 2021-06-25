سياسة
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أحدث تصريح.. ما موقف إدارة بايدن من قضية الجولان المحتل؟
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن سياسة واشنطن بشأن الجولان لم تتغير، واصفة التقارير التي تفيد بعكس ذلك بأنها "كاذبة".
أحدث تصريح.. ما موقف إدارة بايدن من قضية الجولان المحتل؟
ترمب اعترف في مارس/آذار 2019 بسيادة إسرائيل على أراضي الجولان التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 / AFP
25 يونيو 2021

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تغريدة، الجمعة، رداً على تقارير زعمت أن واشنطن قد تلغي قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن سياسة واشنطن بشأن الجولان لم تتغير، واصفة التقارير التي تفيد بعكس ذلك بأنها "كاذبة".

وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة "جورزليوم بوست" عن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، الجمعة، قوله إن مرتفعات الجولان تعد رصيداً استراتيجياً لإسرائيل.

وكان موقع "واشنطن فري بيكون" قد قال إن إدارة جو بايدن بصدد التراجع عن قرار الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي اعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، وكان ذلك كفيلاً بتعامل الصحافة الإسرائيلية مع الأمر على أنه واقع.

وكان ترمب قد اعترف في مارس 2019 بسيادة إسرائيل على أراضي الجولان التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 وضمتها في العام 1981.

وفي فبراير الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه يؤيد، في ظل الظروف الحالية، سيطرة إسرائيل على مرتفعات الجولان، لكنه ألقى بظلال من الشك على شرعية قرار إدارة ترمب بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الهضبة الاستراتيجية.

مصدر:TRT عربي
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