سياسة
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تركيا: نرغب في تطوير التعاون مع دول الخليج والمنطقة
تطرق المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة أنقرة، إلى حل الخلاف بين دول الخليج، مشدداً على أن تركيا تولي أهمية لأمن واستقرار منطقة الخليج.
تركيا: نرغب في تطوير التعاون مع دول الخليج والمنطقة
أكد بيلغيتش عدم وجود أي مشكلة سياسية ثنائية مع السعودية / AA
25 يونيو 2021

شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش، الجمعة، على رغبة بلاده في تطوير التعاون مع دول الخليج والمنطقة.

وتطرق بيلغيتش، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة أنقرة، إلى حل الخلاف بين دول الخليج، مشدداً على أن تركيا تولي أهمية لأمن واستقرار منطقة الخليج.

وأكد بيلغيتش عدم وجود أية مشكلة سياسية ثنائية مع السعودية.

ولفت إلى أن تركيا دعمت الخطوة المهمة حيال حل الخلاف بين قطر والرباعية العربية، خلال قمة التعاون الخليجي في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأوضح أن تركيا ترغب في تطوير التعاون مع دول الخليج وباقي بلدان المنطقة، قائلاً: "العلاقات التركية ـ المصرية مهمة جداً لاستقرار وازدهار المنطقة، كما أن مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا".

وأضاف: "نولي أهمية لعلاقاتنا التاريخية والثقافية المشتركة والاتصالات بين شعبينا، وآخرها تأسيس مجموعة صداقة بين البلدين في البرلمان التركي، وكان سادات أونال، نائب وزير الخارجية، بالقاهرة في مايو (أيار) الفائت".

وأشار بيلغيتش إلى أن هدف تركيا يتمثل في زيادة نقاط الاتفاق في القضايا الثنائية والإقليمية وتطوير تفاهم مشترك مع مصر.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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