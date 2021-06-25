سياسة
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"ويفا" يصل إلى تسوية بشأن زجاجات الجعة واللاعبين المسلمين.. ما التفاصيل؟
وافق الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "ويفا" على سحب زجاجات الجعة من أمام اللاعبين المسلمين خلال المؤتمرات الصحفية في حال تقدموا بطلب من أجل ذلك، بعد تصرف لاعب وسط فرنسا بول بوغبا الذي أثار جدلاً واسعاً.
"ويفا" يصل إلى تسوية بشأن زجاجات الجعة واللاعبين المسلمين.. ما التفاصيل؟
وافق الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "ويفا" على سحب زجاجات الجعة من أمام اللاعبين المسلمين
25 يونيو 2021

وافق الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "ويفا" على سحب زجاجات الجعة من أمام اللاعبين المسلمين خلال المؤتمرات الصحفية في حال تقدموا بطلب من أجل ذلك، بعد تصرف لاعب وسط فرنسا بول بوغبا الذي أثار جدلاً واسعاً.

وأكد متحدث باسم الاتحاد القاري للعبة لوكالة الصحافة الفرنسية معلومات نقلتها صحيفة "دايلي تيليغراف" البريطانية "سنسأل اللاعبين المسلمين اذا كانوا موافقين أم لا" مذكراً أن الامر يتعلق بـ"جعة من دون كحول".

وأضاف المتحدث أيضاً، أنّ شركة "هاينيكن" المنتجة للجعة وإحدى الرعاة الأساسيين لكأس أوروبا "موافقة على هذه المقاربة".

وكان بوغبا قد سحب زجاجة الجعة الموضوعة أمامه على الطاولة قبل التحدث إلى الصحافيين خلال المؤتمر الصحافي بعد انتهاء مباراة فرنسا وألمانيا، ما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أن تصرف لاعب الوسط الفرنسي جاء بعد 24 ساعة من سحب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو زجاجتين من "كوكا كولا" وطالب بشرب الماء بدلاً من المشروب الغازي الأمريكي الشهير.

وكان الاتحاد القاري قد أشار لاحقاً بعد الحادثتين، إلى أنّ اللاعبين عموماً لا يواجهون أي غرامة، لكنه قام بتذكير اتحادات المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة القارية بأهمية الشركات الراعية "للبطولة ولكرة القدم الأوروبية عموماً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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