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تركيا تعلن رغبتها تعزيز التعاون مع دول الخليج، وواشنطن تؤكد أن موقفها بشأن الجولان لم يتغير.

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تركيا: نرغب في تطوير التعاون مع دول الخليج والمنطقة

شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش الجمعة على رغبة بلاده في تطوير التعاون مع دول الخليج والمنطقة. [TRT عربي]

وتطرق بيلغيتش في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة أنقرة إلى حل الخلاف بين دول الخليج، مشدداً على أن تركيا تولي أهمية لأمن منطقة الخليج واستقرار. [TRT عربي]

وأكد بيلغيتش عدم وجود أية مشكلة سياسية ثنائية مع السعودية. [TRT عربي]

وزارة الخارجية الأمريكية: سياسة واشنطن بشأن الجولان لم تتغير

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تغريدة الجمعة، رداً على تقارير زعمت أن واشنطن قد تلغي قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان. [TRT عربي]

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن سياسة واشنطن بشأن الجولان لم تتغير، واصفة التقارير التي تفيد بعكس ذلك بأنها "كاذبة". [TRT عربي]