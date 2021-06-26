سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 26 يونيو/حزيران 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 26 يونيو/حزيران 2021
وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو مع نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح في العاصمة أنقرة - أرشيفية / AA
26 يونيو 2021

أهم الأحداث:

تركيا تعلن رغبتها تعزيز التعاون مع دول الخليج، وواشنطن تؤكد أن موقفها بشأن الجولان لم يتغير.

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تركيا: نرغب في تطوير التعاون مع دول الخليج والمنطقة

شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش الجمعة على رغبة بلاده في تطوير التعاون مع دول الخليج والمنطقة. [TRT عربي]

وتطرق بيلغيتش في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة أنقرة إلى حل الخلاف بين دول الخليج، مشدداً على أن تركيا تولي أهمية لأمن منطقة الخليج واستقرار. [TRT عربي]

وأكد بيلغيتش عدم وجود أية مشكلة سياسية ثنائية مع السعودية. [TRT عربي]

وزارة الخارجية الأمريكية: سياسة واشنطن بشأن الجولان لم تتغير

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تغريدة الجمعة، رداً على تقارير زعمت أن واشنطن قد تلغي قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان. [TRT عربي]

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن سياسة واشنطن بشأن الجولان لم تتغير، واصفة التقارير التي تفيد بعكس ذلك بأنها "كاذبة". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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