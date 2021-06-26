سياسة
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لوموند الفرنسية: المُسيَّرات التركية تُباع بكثرة بعد نجاحها بمعارك عديدة
كتبت صحيفة لوموند الفرنسية أن تركيا وجهت صناعاتها العسكرية في الأعوام الأخيرة نحو إنتاج المُسيَّرات وأن صادراتها منها تزداد باستمرار، وأشارت إلى أن المُسيَّرات التركية أثبتت نجاحها في سوريا وليبيا وإقليم قره باغ.
لوموند الفرنسية: المُسيَّرات التركية تُباع بكثرة بعد نجاحها بمعارك عديدة
قالت صحيفة لوموند إن "المُسيَّرات التركية تباع بكثرة ومطلوبة من دول الاتحاد السوفيتي السابق" / AA
26 يونيو 2021

ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن الطائرات المُسيَّرة المسلحة التركية تشهد مبيعات كبيرة.

وكتبت الصحيفة في تقرير لها الجمعة أن تركيا وجهت صناعاتها العسكرية في الأعوام الأخيرة نحو إنتاج المُسيرات وأن صادراتها منها تزداد باستمرار.

وأشارت إلى أن المُسيرات التركية أثبتت نجاحها في سوريا وليبيا وإقليم قره باغ (الأذربيجاني المحرر من الاحتلال الأرميني).

وأضافت أن "المُسيرات التركية تباع بكثرة ومطلوبة من دول الاتحاد السوفيتي السابق".

وأكدت أن المسيرات "الرخيصة والفعالة" المنتجة من قبل شركة بايقار (التركية) استخدمت في 3 مناطق صراعات عام 2020 وساهمت في تغيير مجرى المعارك عبر ضربها للدبابات والعربات المصفحة ومخازن الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي.

وأشار إلى أن تركيا أصبحت بين منتجي المُسيرات المسلحة البارزين مثل الولايات المتحدة وإسرائيل والصين في فترة قصيرة أقل من 10 أعوام.

ولفتت الصحيفة إلى أن الطائرة المُسيرة التركية من طراز "بيرقدار تي بي 2" الأكثر طلباً يمكنها جمع معلومات حول موقع قوات العدو وتوجيه الطائرات الحربية إلى الهدف وتنظيم هجماتها الخاصة بفضل الصواريخ الأربعة الموجهة بالليزر التي تحملها.

وبيّنت أن المُسيرات المسلحة التركية أظهرت نتائج مفاجأة عبر شل أنظمة "بانتسير" الروسية المضادة للطائرات في سوريا وليبيا وصواريخ إسكندر الروسية في أرمينيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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