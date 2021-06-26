سياسة
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‏بعد مشاريع استيطان جديدة.. حماس تدعو لتصعيد الانتفاضة و‎المقاومة الشعبية
قال حركة حماس إن "تصديق حكومة الاحتلال على مخطط استيطاني يشمل 31 خطة استيطانية في الضفة الغربية دليل تطرف حكومة بينيت"، ودعا ناطق باسمها لـ"تصعيد الانتفاضة وتوسيع ‎المقاومة الشعبية في كل أرجاء الضفة".
‏بعد مشاريع استيطان جديدة.. حماس تدعو لتصعيد الانتفاضة و‎المقاومة الشعبية
تشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية لوجود نحو 650 ألف إسرائيلي يقطنون مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة - صورة أرشيفية / Reuters
26 يونيو 2021

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" السبت إلى "تصعيد المقاومة الشعبية" في الضفة الغربية، لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي.

وقال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم الحركة في تغريدة له: "تصديق حكومة الاحتلال على مخطط استيطاني يشمل 31 خطة استيطانية في الضفة الغربية دليل تطرُّف حكومة (نفتالي) بينيت ومضيها مجدداً في سياسة التغول الاستيطاني وسرقة الأرض واقتلاع أهلها".

وطالب القانوع بـ"تصعيد الانتفاضة وتوسيع ‎المقاومة الشعبية في كل أرجاء الضفة لمواجهة تغوُّل الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية".

والأربعاء صدَّقت إسرائيل على 31 مخططاً للبناء في المستوطنات المقامة على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة للمرة الأولى في عهد حكومة نفتالي بينيت.

وقالت قناة "كان" العبرية الرسمية إن "لجنة الاستيطان بالإدارة المدنية الإسرائيلية صدَّقت الأربعاء على 31 مخططاً جديداً للبناء في المستوطنات".

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف إسرائيلي يقطنون مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة ويستقرون في 164 مستوطنة و116 بؤرة استيطانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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