سياسة
3 دقيقة قراءة
أردوغان يضع حجر أساس أول جسر بقناة إسطنبول.. تعرَّف أهمية المشروع
تربط قناة إسطنبول البحر الأسود شمال إسطنبول ببحر مرمرة جنوباً وتقسم الجزء الأوروبي من المدينة إلى قسمين، جاعلة الجزء الشرقي من القسم الأوروبي جزيرةً وسط قارتَي آسيا وأوروبا.
أردوغان يضع حجر أساس أول جسر بقناة إسطنبول.. تعرَّف أهمية المشروع
قناة إسطنبول ستخفف الضغط على مضيق البوسفور وتجلب عوائد اقتصادية هامة لتركيا - صورة أرشيفية / AA
26 يونيو 2021

وضع الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، حجر الأساس للجسر الأول الذي سيُبنى فوق قناة إسطنبول.

ويبلغ طول قناة إسطنبول نحو 45 كيلومتراً وعرض أرضية لا يقل عن 275 متراً، وعمق 20.75 متر.

وتربط القناة البحر الأسود شمال إسطنبول ببحر مرمرة جنوباً وتقسم الجزء الأوروبي من المدينة إلى قسمين، جاعلة من الجزء الشرقي من القسم الأوروبي جزيرةً وسط قارتَي آسيا وأوروبا.

وقال أردوغان في وقت سابق إن مشروع قناة إسطنبول المائية أعلن عنه للمرة الأولى قبل 12 عاماً، مضيفاً: "لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك لأننا سنبني 6 جسور فوق القناة".

وأردف: "الآن سنضع حجر أساس أول جسر كي نتمكن من تسريع وتيرة العمل، ثم سنضع أحجار الأساس للجسور الخمسة الأخرى".

ولفت إلى أنه "سيجري بناء مدينتين عملاقتين على ضفتَي القناة، بواقع 250 ألف منزل في كل منها، وستكون بمثابة مدينة كاملة في قلب مدينة".

وأشار إلى أنه يجري العمل مع مئتي عالم في إطار المشروع، وإعداد المخططات اللازمة من أجل المحافظة على القيم الطبيعية والثقافية في منطقة إنشاء المشروع.

وأضاف أن الحكومة ستواصل بعزم إنجاز مشروع "قناة إسطنبول"، لافتاً إلى إمكانية تعاون شركات تركية وأجنبية على تنفيذه، وفقاً لنموذج "البناء والتشغيل والتحويل".

وتعتزم تركيا شق "قناة إسطنبول" المائية في الجانب الأوروبي من المدينة بعد أن تُحوِّل مضيق البوسفور في إسطنبول إلى أحد أكثر المضايق البحرية حساسية بالنسبة إلى سفن شحن البضائع، نتيجة الازدحام المروري فيه.

وعن هذا الأمر قال البروفيسور مصطفى إليجالي مدير مركز أنظمة النقل بجامعة إسطنبول التجارية إن مضيق البوسفور في إسطنبول يعمل حالياً فوق طاقته بكثير، مما يتسبب في انتظار بعض السفن لمدة 12 يوماً، ويؤدي ذلك إلى مزيد من التلوث البيئي.

وذكر إليجالي في مقابلة مع وكالة الأناضول أن من المتوقع أن يصل عدد السفن العابرة لمضيق البوسفور إلى 65 ألف سفينة سنوياً أي ثلاثة أضعاف الطاقة الاستيعابية للمضيق، وسيسفر ذلك عن فترة انتظار أطول للسفن وزيادة تلويثها للبحر والهواء خلال فترة الانتظار.

وأكد أن مشروع قناة إسطنبول سيحقق مكاسب استراتيجية واقتصادية لتركيا أهمها تجنُّب المخاطر الناجمة عن ازدياد حركة العبور في مضيق البوسفور.

ولفت إلى أن إسطنبول هي المدينة الوحيدة في العالم التي يتوسطها مضيق، ولذلك فهو ميراث للمدينة ويجب الحفاظ عليه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us