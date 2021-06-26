سياسة
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فرنسا تعيد إلى مصر 114 قطعة أثرية مهربة.. ما قصتها؟
استلمت مصر من فرنسا أكثر من مئة قطعة أثرية أُخرجت بصورة غير قانونية من أراضيها، تشمل "تماثيل صغيرة وقطع جنائزية وأقنعة وأجزاء من تمثال من الصوان وأوانٍ المصرية القديمة".
فرنسا تعيد إلى مصر 114 قطعة أثرية مهربة.. ما قصتها؟
حصلت عملية الإعادة الأربعاء في السفارة المصرية بباريس - صورة تعبيرية / Others
26 يونيو 2021

أعاد محققو المكتب المركزي لمكافحة تهريب الأصول الثقافية في فرنسا هذا الأسبوع إلى مصر أكثر من مئة قطعة أثرية مصرية أُخرجت بصورة غير قانونية من الأراضي المصرية.

وكانت هذه الهيئة التي يديرها العقيد ديدييه بيرجيه وتتخذ مقراً لها في نانتير قرب باريس تولت التحقيق بالقضية منذ ديسمبر/كانون الأول 2019، إثر بلاغ من شخص لم تُكشف هويته عن وجود قطع لا وثائق لها تثبت الاستحصال على ترخيص لإخراجها من الأراضي المصرية، ضمن مجموعة يملكها ورثة شخص مولع بالحضارة المصرية.

وقال العقيد بيرجيه لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذه القطع الأثرية البالغ عددها 114 هي "قطع صغيرة لها أهمية بالغة لمصر"، مضيفاً: "توجد تماثيل صغيرة وقطع جنائزية وأقنعة وأجزاء من تمثال من الصوان وأوانٍ مصرية قديمة".

وأقر وريثا الشخص المولع بالحضارة المصرية اللذان كانا يوزعان إقامتهما بين مصر وفرنسا أمام المحققين بأن هذه القطع غير حائزة على تراخيص خروج من مصر ووافقا على إعادتها، حسب بيرجيه.

وحصلت عملية الإعادة الأربعاء في السفارة المصرية بباريس، بحضور النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي وأعضاء في وزارة الآثار المصرية، فيما مثّل الجانب الفرنسي العقيد بيرجيه والقاضية في النيابة العامة بمدينة بوردو المكلفة هذا الملف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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