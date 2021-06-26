أعلنت سفارة طهران لدى لبنان السبت وصول ناقلات نفط إيرانية إلى بيروت، واصفة الانتقادات الأمريكية لتلك الخطوة بـ"التفاهات".

جاء ذلك في بيان للسفارة الإيرانية لدى لبنان عبر حسابها على "تويتر" رداً على تصريح للسفيرة الأمريكية هناك دوروثي شيا بأن تلك الخطوة تعني "تبعية لبنان لإيران".

وأفاد البيان بأن "وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى بيروت يغنى عن تفاهات السفيرة الأمريكية (دوروثي شيا)".

وأضاف: "لا ينبغي للسفيرة الأمريكية أن تتدخل في العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الإيراني واللبناني".

ولم تعلن السلطات اللبنانية عن وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى البلاد حتى الساعة 11:00 ت.غ.

فيما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن المديرية العامة للنفط في البلاد قولها إنها "لم تتسلم أي طلب إجازة من أية جهة رسمية أو خاصة لاستيراد النفط من إيران".

والجمعة قالت السفيرة الأمريكية لدى بيروت في مقابلة مع فضائية "الجديد" اللبنانية الخاصة إن إيران تتطلع إلى تبعية لبنان لاستغلالها في تنفيذ جدول أعمالها.

وأضافت شيا: "تتوافر حلول لأزمة الوقود في لبنان أفضل بكثير من اللجوء إلى إيران".

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018 تفرض الولايات المتحدة عقوبات نفطية على إيران بذريعة "دعم الكيانات الإرهابية والبرنامج النووي".

ومنذ أسابيع يعاني لبنان نقصاً حاداً في الوقود بسبب عدم توافر النقد الأجنبي الكافي لاستيراده، ما تسبب في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي ونقص حاد في محطات وقود السيارات.

ومنذ أكثر من عام ونصف يشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة سبَّبت تدهوراً بقيمة العملة الوطنية مقابل الدولار وانخفاضاً حاداً في احتياطي العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان المركزي.