سياسة
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هجوم بـ3 طائرات مُسيَّرة مفخخة بالقرب من القنصلية الأمريكية في أربيل
قالت وسائل إعلام محلية إن هجوماً بثلاث طائرات مُسيَّرة وقع منتصف ليلة السبت في ضواحي أربيل عاصمة إقليم شمال العراق بمكان يبعد نحو 3 كيلومترات عن القنصلية الأمريكية.
هجوم بـ3 طائرات مُسيَّرة مفخخة بالقرب من القنصلية الأمريكية في أربيل
في منتصف أبريل/نيسان استهدفت طائرة مُسيَّرة مفخخة القسم العسكري من المطار الدولي في أربيل - صورة أرشيفية / Reuters
26 يونيو 2021

أفادت وسائل إعلام محلية بأن هجوماً بثلاث طائرات مُسيَّرة وقع في ضواحي أربيل عاصمة إقليم شمال العراق.

ووقع الهجوم في الساعة 01:30 بعد منتصف الليل عبر طائرات مُسيَّرة محمَّلة بمواد متفجرة، وانفجرت إحدى الطائرات في بستان بقرية براغ التي تبعد نحو 3 كيلومترات عن القنصلية الأمريكية.

فيما ذكرت مصادر إعلامية أخرى أن هجومين مشابهين وقعا قرب منطقة كومسبان التابعة لأربيل.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توضح مباني متضررة جراء الهجوم الذي قيل إنه لم يسفر عن إصابات.

وفي منتصف أبريل/نيسان استهدفت طائرة مُسيَّرة مفخخة القسم العسكري من المطار الدولي في أربيل شمالي العراق من دون وقوع إصابات أو أضرار، كما تستضيف القاعدة قوات أمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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