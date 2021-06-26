أفادت وسائل إعلام محلية بأن هجوماً بثلاث طائرات مُسيَّرة وقع في ضواحي أربيل عاصمة إقليم شمال العراق.

ووقع الهجوم في الساعة 01:30 بعد منتصف الليل عبر طائرات مُسيَّرة محمَّلة بمواد متفجرة، وانفجرت إحدى الطائرات في بستان بقرية براغ التي تبعد نحو 3 كيلومترات عن القنصلية الأمريكية.

فيما ذكرت مصادر إعلامية أخرى أن هجومين مشابهين وقعا قرب منطقة كومسبان التابعة لأربيل.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توضح مباني متضررة جراء الهجوم الذي قيل إنه لم يسفر عن إصابات.

وفي منتصف أبريل/نيسان استهدفت طائرة مُسيَّرة مفخخة القسم العسكري من المطار الدولي في أربيل شمالي العراق من دون وقوع إصابات أو أضرار، كما تستضيف القاعدة قوات أمريكية.